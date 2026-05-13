На Місяці побудуть гігантську сонячну електростанцію: подробиці

Японські інженери запропонували амбітний проєкт Luna Ring — гігантське кільце із сонячних панелей навколо Місяця, яке має передавати електроенергію на Землю бездротовим способом

Ідея поки залишається концепцією без затвердженого фінансування, але її автори вважають, що подібна система могла б забезпечити людство стабільним джерелом чистої енергії незалежно від погоди чи часу доби.

Проблема традиційної сонячної енергетики полягає у тому, що виробництво електроенергії різко падає після заходу Сонця — саме тоді, коли споживання у містах починає зростати. Концепція Luna Ring покликана вирішити цю проблему завдяки генерації енергії безпосередньо у космосі.

Проєкт передбачає створення смуги сонячних панелей уздовж екватора Місяця. За одним із варіантів, її довжина може сягати близько 11 тис. км, а ширина — до 400 км. Інженери пропонують використовувати місячний ґрунт як основу для конструкції, поверх якої встановлюватимуть сонячні панелі.

Отриману енергію планують передавати на Землю за допомогою мікрохвиль або лазерів, спрямованих на спеціальні приймальні станції. Така система належить до концепції космічної сонячної енергетики — технології, яка передбачає збір сонячної енергії за межами атмосфери Землі та її бездротову передачу на поверхню.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) зазначає, що сонячне випромінювання у космосі значно потужніше, ніж на Землі. Крім того, на Місяці немає атмосфери, хмар чи штормів, які заважають роботі сонячних електростанцій.

Втім, навіть у такої концепції є серйозне обмеження. Попри популярне уявлення про «вічне сонячне світло» на Місяці, одна точка на його поверхні проходить приблизно через два тижні дня та два тижні ночі. Саме тому система має вигляд кільця: поки одна частина конструкції перебуває у темряві, інша залишається освітленою Сонцем.

Однак реалізація Luna Ring вимагатиме технологій, яких людство поки не має у потрібному масштабі. Будівництво та обслуговування подібної інфраструктури на Місяці потребуватиме величезних фінансових витрат, автономних роботів і багаторічних місій у складних умовах місячного середовища.

Додатковою проблемою стане передача енергії на Землю. Мікрохвилі краще проходять крізь хмари, але лазери дозволяють точніше спрямовувати сигнал. У будь-якому випадку система потребуватиме великих приймальних станцій та жорсткого контролю безпеки через авіацію, супутники та погодні умови.

Попри футуристичність ідеї, окремі технології для космічної сонячної енергетики вже проходять тестування. Каліфорнійський технологічний інститут раніше повідомляв про успішну демонстрацію бездротової передачі енергії у космосі в межах проєкту Space Solar Power Demonstrator.

Також Європейське космічне агентство реалізує програму SOLARIS, яка досліджує практичність та безпечність космічної сонячної енергетики. Наразі подібні ініціативи залишаються на етапі досліджень, але інтерес до них зростає на тлі глобального пошуку стабільних джерел чистої енергії.

Джерело: Ecoticias.