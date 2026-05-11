Чим небезпечне потепління океанів

Світовий океан може приховувати ще один фактор, що прискорює глобальне потепління. Нове дослідження вчених з Університету Рочестера показало: нагрівання океанів здатне посилити вироблення метану — одного з найпотужніших парникових газів

Роботу опублікували у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Дослідники Томас Вебер, Шенью Ван та Хайрон Сюй виявили механізм, який може створити небезпечний кліматичний цикл: тепліший океан — більше метану — ще сильніше потепління.

Метан зазвичай утворюється у середовищах без кисню — наприклад, у болотах або глибоководних відкладеннях. Однак науковців давно дивував факт, що поверхневі води океану також регулярно викидають метан в атмосферу, хоча містять достатньо кисню.

Щоб з’ясувати причину, команда поєднала глобальні дані та комп’ютерне моделювання. Виявилося, що деякі мікроорганізми здатні виробляти метан під час розкладання органічних речовин у випадку дефіциту фосфатів — важливих поживних сполук.

«Дефіцит фосфатів є головним регулятором вироблення та викидів метану у відкритому океані», — пояснив Томас Вебер.

Це означає, що утворення метану у насичених киснем водах може бути значно поширенішим, ніж вважалося раніше — особливо у регіонах з низьким рівнем фосфатів.

Дослідження також показало, що зміна клімату може посилити цей процес. Через нагрівання океану різниця щільності між поверхневими та глибокими водами зростає. У результаті сповільнюється вертикальне перемішування води, яке доставляє поживні речовини з глибини до поверхні.

«Кліматичні зміни нагрівають океан зверху вниз, збільшуючи різницю щільності між поверхневими та глибокими водами. Очікується, що це уповільнить вертикальне перемішування, яке переносить поживні речовини, зокрема фосфати», — зазначив Вебер.

Менше поживних речовин на поверхні створює сприятливі умови для мікроорганізмів, що продукують метан. Якщо його викиди зростатимуть, це може сформувати замкнений цикл: тепліші океани стимулюватимуть ще більше потепління.

Автори дослідження наголошують, що цей механізм поки майже не враховується у сучасних кліматичних моделях. На їхню думку, без урахування таких процесів прогнози темпів глобального потепління можуть бути неповними.

За матеріалами scitechdaily.com.