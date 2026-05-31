Біткоїн наближається до критичної точки: що показують індикатори

За останній місяць ціна Біткоїна знизилася на 3,45%, оскільки найбільша криптовалюта не змогла втримати імпульс, отриманий у квітні. За цей час BTC неодноразово стикався з тиском на рівні $82 000, що спровокувало стійкий низхідний тренд із середини травня

У своєму останньому аналізі відомий аналітик під псевдонімом Маартунн пояснив причини цього спаду, вказавши на крихку ринкову структуру, сформовану кількома хвилями розпродажів.

29 травня у дописі на платформі X фахівець повідомив, що за останні 14 днів ціна Біткоїна впала на 11%. Водночас детальніше дослідження ринку показує, що це зниження є лише симптомом глибшої структурної проблеми, яка проявляється в одночасному виході з ринку різних груп інвесторів.

📉 Bitcoin is down 11% in the last 14 days. The sell-off isn’t just showing up in price: • Futures traders are aggressively selling

• US spot investors are reducing exposure

• ETF outflows continue to accelerate The data points to one of the strongest waves of selling… pic.twitter.com/nzeMu9X2Yq — Maartunn (@JA_Maartun) May 29, 2026

Однією з таких груп є трейдери ф’ючерсів, які активно відкривають короткі позиції. За даними CryptoQuant, тиск продажів на ринку деривативів досяг найвищого рівня з березня, а показник net taker volume впав до -$948 млн. У середньому продавці переважали покупців приблизно на $40 млн щогодини, що свідчить про тривалий тиск, а не про одноразову подію.

Водночас учасники американського спотового ринку демонструють ведмежі настрої. Ончейн-метрики показують, що на Coinbase Біткоїн торгується зі знижкою 0,21% порівняно з Binance, що відображає негативний показник Coinbase Premium.

Такий негативний спред означає, що тиск продажів серед американських інвесторів вищий, оскільки Біткоїн продається на Coinbase активніше, ніж на офшорних біржах.

Інституційні інвестори також займають обережнішу позицію, про що свідчать два тижні поспіль відтоку капіталу. Лише за минулий тиждень із фонду iShares Bitcoin Trust було виведено близько $1 млрд.

Таке стабільне скорочення інституційної присутності сигналізує про помітне зниження попиту та створює додаткові перешкоди для будь-якого короткострокового бичачого прориву.

Позитивні сигнали є, але до повноцінного відновлення ще далеко

Попри домінування негативних тенденцій, Маартунн зазначає появу перших позитивних сигналів, які можуть вказувати на потенційне відновлення ринку.

Одним із них є індикатор Stablecoin Supply Ratio (SSR), який зростає. Це свідчить про збільшення ліквідності стейблкоїнів відносно ринкової капіталізації Біткоїна. Історично така ситуація часто передувала відновленню купівельної активності.

Крім того, показник net taker volume наближається до рівнів виснаження продавців, що може означати наближення межі агресивних продажів. Подібні екстремальні умови на стороні продавців нерідко збігалися з локальними мінімумами ринку, оскільки в такі періоди «розумні гроші» часто починають накопичувати активи за зниженими цінами.

Однак, хоча короткострокове відновлення залишається можливим, підстав для стійкого довгострокового зростання наразі небагато.

Історичні дані показують, що циклічні мінімуми Біткоїна формувалися значно пізніше після кожного халвінгу — приблизно через 889 днів після халвінгу 2016 року та через 925 днів після халвінгу циклу 2020 року.

Для порівняння, поточний цикл перебуває лише приблизно на 768-му дні після халвінгу. Це може свідчити про те, що ринок досі перебуває в ширшій фазі корекції, а не наближається до остаточного макромінімуму.

Ціна Біткоїна

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $73,3 тис., що на 3,32% нижче порівняно з попереднім тижнем.

За матеріалами bitcoinist.com.