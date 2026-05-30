James Webb виявив аномальну чорну діру, яка ламає уявлення про Всесвіт

30.05.2026 14:00
Микола Деркач

Космічний телескоп James Webb виявив надмасивну чорну діру, яка могла сформуватися ще до появи галактики навколо неї. Відкриття вже називають потенційним «переворотом» у сучасному розумінні еволюції Всесвіту

Фото: unsplash.com

Йдеться про об’єкт Abell2744-QSO1 — так звану «маленьку червону цятку» (Little Red Dot), яка сформувалася приблизно через 700 млн років після Великого вибуху — це дуже ранній етап існування Всесвіту. Світло від неї летіло до Землі понад 13 млрд років.

Вчені з’ясували, що в центрі цього об’єкта знаходиться надмасивна чорна діра масою приблизно 50 млн Сонць. Найбільше дослідників здивувало те, що вона становить близько 66% усієї маси системи — це в тисячі разів більше, ніж у сучасних галактиках.

Раніше астрономи вважали, що чорні діри спочатку виникають після загибелі масивних зірок, а потім поступово ростуть завдяки поглинанню газу, пилу та злиттям. Але нові спостереження James Webb показують, що деякі надмасивні чорні діри могли народжуватися вже «великими» — без тривалого етапу росту.

«Це зміна парадигми, повний перегляд класичних сценаріїв формування та росту чорних дір», — заявив один з авторів дослідження Роберто Майоліно з Кембриджського університету.

Фото: NASA, ESA, CSA, Lukas Furtak (Ben-Gurion University

Для дослідження вчені використали спектрограф NIRSpec на борту James Webb. Завдяки ефекту гравітаційного лінзування, який ще у 1915 році передбачив Альберт Ейнштейн, телескоп зміг детально розглянути рух газу навколо чорної діри.

Аналіз показав, що газ рухається за кеплерівською моделлю — подібно до того, як планети обертаються навколо Сонця. Саме це дозволило вперше напряму виміряти масу настільки давньої чорної діри.

Дослідники припускають, що об’єкт міг виникнути або з так званого «важкого зародка» — гігантської хмари газу, що колапсувала напряму, або навіть унаслідок поки невідомих процесів у перші миті після Великого вибуху.

Тепер команда планує дослідити інші Little Red Dots, щоб з’ясувати, наскільки поширеними були такі надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті.

За матеріалами space.com.

