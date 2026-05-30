James Webb виявив аномальну чорну діру, яка ламає уявлення про Всесвіт

Космічний телескоп James Webb виявив надмасивну чорну діру, яка могла сформуватися ще до появи галактики навколо неї. Відкриття вже називають потенційним «переворотом» у сучасному розумінні еволюції Всесвіту

Йдеться про об’єкт Abell2744-QSO1 — так звану «маленьку червону цятку» (Little Red Dot), яка сформувалася приблизно через 700 млн років після Великого вибуху — це дуже ранній етап існування Всесвіту. Світло від неї летіло до Землі понад 13 млрд років.

Вчені з’ясували, що в центрі цього об’єкта знаходиться надмасивна чорна діра масою приблизно 50 млн Сонць. Найбільше дослідників здивувало те, що вона становить близько 66% усієї маси системи — це в тисячі разів більше, ніж у сучасних галактиках.

Раніше астрономи вважали, що чорні діри спочатку виникають після загибелі масивних зірок, а потім поступово ростуть завдяки поглинанню газу, пилу та злиттям. Але нові спостереження James Webb показують, що деякі надмасивні чорні діри могли народжуватися вже «великими» — без тривалого етапу росту.

«Це зміна парадигми, повний перегляд класичних сценаріїв формування та росту чорних дір», — заявив один з авторів дослідження Роберто Майоліно з Кембриджського університету.

Для дослідження вчені використали спектрограф NIRSpec на борту James Webb. Завдяки ефекту гравітаційного лінзування, який ще у 1915 році передбачив Альберт Ейнштейн, телескоп зміг детально розглянути рух газу навколо чорної діри.

Аналіз показав, що газ рухається за кеплерівською моделлю — подібно до того, як планети обертаються навколо Сонця. Саме це дозволило вперше напряму виміряти масу настільки давньої чорної діри.

Дослідники припускають, що об’єкт міг виникнути або з так званого «важкого зародка» — гігантської хмари газу, що колапсувала напряму, або навіть унаслідок поки невідомих процесів у перші миті після Великого вибуху.

Тепер команда планує дослідити інші Little Red Dots, щоб з’ясувати, наскільки поширеними були такі надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті.

За матеріалами space.com.