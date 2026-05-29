Директор з інновацій залишає NovaPay

Олексій Рубан, один із ключових менеджерів NovaPay, оголосив про завершення роботи в компанії після восьми років

Про своє рішення він повідомив у дописі на LinkedIn.

«Сьогодні – мій останній день у NovaPay. Сказати це значно складніше, ніж здається», — написав Рубан.

За його словами, за час роботи компанія пройшла шлях від простого фінансового сервісу для отримання готівки за посилки до повноцінної фінансової екосистеми з власним мобільним застосунком, кредитними продуктами та великою командою розробників.

«Вісім років тому я прийшов у компанію, де фінансовий сервіс виглядав приблизно так: отримати готівку за посилку у віконці каси. Йду з компанії, де власний мобільний застосунок з мільйоном клієнтів, кредитний портфель понад 2 млрд грн, 300 співробітників у власній R&D-команді та продукти, якими щодня користуються мільйони українців», — зазначив він.

У своєму дописі Рубан пригадав ключові моменти розвитку NovaPay. Зокрема, запуск оновленої касової системи для Нової пошти, над яким команда працювала понад 40 годин без сну, а також створення мобільного застосунку після отримання ліцензії на відкриття рахунків.

«Ми перші в країні отримували ліцензію на відкриття рахунків і запускали застосунок за вісім місяців з нуля. І всі навколо казали, що це нереально. Ми і самі не були певні. Але зробили», — розповів він.

Окремо менеджер згадав складний запуск першої версії застосунку, яка припинила працювати менш ніж за годину після релізу.

«Перший реліз впав через 40 хвилин після запуску – і ми всю ніч підіймали його назад. Я досі пам’ятаю той чат о третій ночі. І те, що ніхто не пішов спати», — написав Рубан.

За роки роботи він поєднував напрямки бізнес-розвитку, IT та управління проєктами. Одним із найбільших досягнень вважає формування власної R&D-команди, яка виросла з 10 людей до кількох сотень спеціалістів.

Водночас головною цінністю свого досвіду в NovaPay Рубан назвав не продукти чи фінансові показники, а людей.

«Найбільш цінне, що залишиться назавжди зі мною – це не продукти і не цифри. Це люди. Команда, яка о 23:00 ще думає про UX та помилку, яку зловив клієнт. Яка сперечається щиро, а не для протоколу. Яка знає різницю між “зробили фічу” і “вирішили задачу клієнта”», — зазначив він.

Підсумовуючи свій етап у компанії, Рубан висловив вдячність колегам та партнерам, з якими працював протягом останніх восьми років.

«NovaPay – це вже не просто компанія. Це дуже сильна команда людей, які точно ще не раз здивують ринок», — написав він.

Наразі менеджер не повідомив про свої подальші кар’єрні плани, зазначивши лише, що відкритий до нових можливостей «створювати, запускати, масштабувати й трохи ламати стереотипи».

