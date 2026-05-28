НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

28.05.2026 18:20
Ольга Деркач

Національна комісія з цінний паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій

Фото: freepik.com, nssmc.gov.ua

Так, до списку потрапили:

  • «Alantra Capital Markets (ACM)»;
  • «Evoltex».

На сьогодні загальна кількість сумнівних проєктів 470. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки:  відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.

Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: [email protected].

Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.

Нагадаємо, що НКЦПФР заявила, що готує фінансовий ринок до суттєвих змін, а найближчим ключовим кроком має стати запуск особових інвестиційних рахунків. Запуск особових інвестиційних рахунків має сформувати «сучасну фінансову архітектуру», яка потребує «свіжої експертизи та нових ідей». У зв’язку з цим Комісія переходить до «наступних кроків трансформації» та впроваджує зміни в керівному складі як продовження реформи регулятора і посилення інституції на всіх рівнях.

Раніше ми писали, що НКЦПФР офіційно заявила, що не виконуватиме функції регулятора ринку віртуальних активів. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.

Джерело: НКЦПФР.

