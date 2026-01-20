НКЦПФР пропонує спростити реєстрацію непублічних випусків акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ініціювала зміни, які мають зробити непублічні випуски акцій швидшими та дешевшими для бізнесу

«На сьогодні в Україні процедура реєстрації непублічних випусків акцій є дуже складною та витратною. Для малих і середніх компаній, а також бізнесу на ранніх етапах розвитку це часто стає серйозною перешкодою для залучення капіталу. Через це підприємства або взагалі відмовляються від акціонерного фінансування, або шукають неформальні та непрозорі способи залучення коштів», — йдеться у заяві НКЦПФР.

Саме тому Комісія пропонує запровадити простий, швидкий і цифровий механізм реєстрації непублічних випусків акцій. Йдеться про передачу функції первинної реєстрації таких випусків Центральному депозитарію, який є ключовим елементом інфраструктури фондового ринку.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Згідно з новим механізмом:

непублічні випуски акцій реєструватимуться в Центральному депозитарії без попереднього погодження з регулятором;

процедура ґрунтуватиметься на поданні стандартного пакета документів і повністю електронній взаємодії;

НКЦПФР здійснюватиме нагляд уже після реєстрації, зосереджуючись на ризик-орієнтованому контролі.

Таким чином, додають представники Нацкомісії, вдасться скоротити строки реєстрації з місяців до кількох днів, зменшити витрати для бізнесу та зробити акціонерне фінансування доступнішим і прозорішим. Це також створить передумови для подальшого розвитку ринку капіталу й поступового виходу компаній на публічний ринок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов