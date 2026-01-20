close-btn
PaySpaceMagazine

НКЦПФР пропонує спростити реєстрацію непублічних випусків акцій

20.01.2026 20:30
Микола Деркач

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ініціювала зміни, які мають зробити непублічні випуски акцій швидшими та дешевшими для бізнесу

НКЦПФР пропонує спростити реєстрацію непублічних випусків акцій

Фото: unsplash.com, freepik.com, nssmc.gov.ua

«На сьогодні в Україні процедура реєстрації непублічних випусків акцій є дуже складною та витратною. Для малих і середніх компаній, а також бізнесу на ранніх етапах розвитку це часто стає серйозною перешкодою для залучення капіталу. Через це підприємства або взагалі відмовляються від акціонерного фінансування, або шукають неформальні та непрозорі способи залучення коштів», — йдеться у заяві НКЦПФР.

Саме тому Комісія пропонує запровадити простий, швидкий і цифровий механізм реєстрації непублічних випусків акцій. Йдеться про передачу функції первинної реєстрації таких випусків Центральному депозитарію, який є ключовим елементом інфраструктури фондового ринку.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Згідно з новим механізмом:

  • непублічні випуски акцій реєструватимуться в Центральному депозитарії без попереднього погодження з регулятором;
  • процедура ґрунтуватиметься на поданні стандартного пакета документів і повністю електронній взаємодії;
  • НКЦПФР здійснюватиме нагляд уже після реєстрації, зосереджуючись на ризик-орієнтованому контролі.

Таким чином, додають представники Нацкомісії, вдасться скоротити строки реєстрації з місяців до кількох днів, зменшити витрати для бізнесу та зробити акціонерне фінансування доступнішим і прозорішим. Це також створить передумови для подальшого розвитку ринку капіталу й поступового виходу компаній на публічний ринок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов

Рубрики: ЗаконодавствоІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Strategy виплатить дивіденди у січні: скільки принесуть 100 акцій 20.01.2026

Strategy виплатить дивіденди у січні: скільки принесуть 100 акцій
Як акції Berkshire Hathaway поводяться після відходу Воррена Баффетта 20.01.2026

Як акції Berkshire Hathaway поводяться після відходу Воррена Баффетта
Стартапи можуть отримати до $5 млн інвестицій на IT Arena Warsaw Startup Competition 20.01.2026

Стартапи можуть отримати до $5 млн інвестицій на IT Arena Warsaw Startup Competition
Ця компанія може стати наступною Nvidia 20.01.2026

Ця компанія може стати наступною Nvidia
Професор економіки попереджає про бульбашку на фондовому ринку 20.01.2026

Професор економіки попереджає про бульбашку на фондовому ринку
2 акції, на які варто звернути увагу у 2026 році 19.01.2026

2 акції, на які варто звернути увагу у 2026 році
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  21:00

Пластикові хмари над Китаєм шокували науковців

 Сьогодні  20:30

НКЦПФР пропонує спростити реєстрацію непублічних випусків акцій

 Сьогодні  20:00

Як оподатковуватимуться банки у 2026 році

 Сьогодні  19:20

Землю накрила найпотужніша 9-бальна магнітна буря

 Сьогодні  18:40

Strategy виплатить дивіденди у січні: скільки принесуть 100 акцій

 Сьогодні  18:00

Як акції Berkshire Hathaway поводяться після відходу Воррена Баффетта

 Сьогодні  17:20

XRP за тиждень втратив $15 млрд ринкової капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.