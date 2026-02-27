НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові

Нацбанк України відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Зараз» із Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 лютого 2026 року.

КС «Зараз» мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів КС «Зараз» станом на 01.01.2026 становив 29 348,78 тис. грн (2,35% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 14 492,16 тис. грн (2,16% загального обсягу ринку кредитних спілок).

Читайте також: НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Нещодавно Нацбанк також ухвалив рішення віднести АТ «Мотор-Банк» та АТ «Перший Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних.

Обидва банки не є системно важливими, а їхня частка на ринку становила лише 0,01% активів платоспроможних банків. У НБУ наголошують: це не вплине на стабільність банківського сектору.

Нагадаємо, що 16 лютого НБУ застосував до КС «Придніпров’я» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки

«Захід впливу застосовано, керуючись пунктом 16 частини другої статті 37, пунктом 11 частини другої статті 46, пунктом 6 частини першої статті 58, частиною третьою статті 59 Закону України “Про кредитні спілки” та зважаючи на встановлений факт невиконання КС “ПРИДНІПРОВ’Я” попереднього рішення Національного банку України», — йдеться у повідомленні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ презентував 3 нові памʼятні монети

НБУ повідомив про кібератаку на інтернет-магазин нумізматичної продукції

НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва