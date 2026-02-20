close-btn
НБУ визнав неплатоспроможними 2 банки

20.02.2026 11:40
Ольга Деркач

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення віднести АТ «Мотор-Банк» та АТ «Перший Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних

Фото: bank.gov.ua

Обидва банки не є системно важливими, а їхня частка на ринку становила лише 0,01% активів платоспроможних банків. У НБУ наголошують: це не вплине на стабільність банківського сектору.

Правління НБУ ухвалило рішення №48-рш/БТ щодо «Мотор-Банку» та №49-рш/БТ щодо «Першого Інвестиційного Банку».

В обох випадках причиною стало невиконання письмової вимоги регулятора про подання доопрацьованого Плану фінансового оздоровлення після віднесення банків до категорії проблемних.

Ще 16 грудня 2025 року НБУ визнав обидві установи проблемними відповідно до статті 75 закону «Про банки і банківську діяльність».

«Мотор-Банк» протягом тривалого часу здійснював ризикову та збиткову діяльність, що призвело до порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу. Після отримання статусу проблемного банк не виправив ситуацію.

Станом на 19 лютого 2026 року його регулятивний капітал становив 173 млн грн при встановленому мінімальному значенні 200 млн грн.

Цікаве по темі: НБУ повідомив про кібератаку на інтернет-магазин нумізматичної продукції

«Перший Інвестиційний Банк» також тривалий час здійснював ризикову діяльність та не виконав вимогу НБУ привести норматив регулятивного капіталу до встановленого рівня. Після віднесення до категорії проблемних порушення не були усунуті.

На момент ухвалення рішення регулятивний капітал цього банку становив 73 млн грн при нормативі 200 млн грн.

У Нацбанку підкреслюють, що обидві фінустанови не належать до системно важливих. Станом на 1 лютого 2026 року їхня частка в банківській системі становила 0,01% від активів платоспроможних банків, тому їх виведення з ринку не створює ризиків для фінансової стабільності.

Що стосується вкладників, то відповідно до закону №2180-IX від 1 квітня 2022 року кожен клієнт цих банків отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повне відшкодування вкладу разом із нарахованими відсотками станом на день, що передує початку процедури виведення банків з ринку.

Винятки можливі лише у випадках, передбачених частиною четвертою статті 26 закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Таким чином, рішення НБУ стосується двох невеликих банків із мінімальною часткою ринку та не має системного впливу на банківський сектор. Для клієнтів же ключовим залишається гарантія повного повернення коштів через механізм Фонду гарантування.

