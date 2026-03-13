Скільки податку на землю сплатили українці у 2026

Понад 7,4 млрд грн плати за землю сплатили платники з початку року. Це на 12,2% більше, ніж за січень – лютий 2025 року. Торік цей показник становив 6,6 млрд гривень

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Найбільші суми плати за землю сплатили платники:

Дніпропетровської області – 1,2 млрд грн;

Києва – 1,1 млрд грн;

Одеської області – 653,5 млн грн;

Львівської області –571,2 млн гривень.

«Земельний податок є одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів та спрямовується на фінансування потреб громад», — йдеться у повідомленні.

Згідно з Податковим кодексом України, плату за землю сплачують:

власники земельних ділянок (як фізичні особи, так і компанії);

власники земельних часток (паїв);

постійні землекористувачі (ті, хто має право користуватися землею безстроково, наприклад, державні установи);

землекористувачі (ті, хто використовує землі державної та комунальної форми власності на правах оренди).

Нарахування для фізичних осіб здійснює податкова служба, надсилаючи повідомлення-рішення, а юридичні особи та фізичні особи – підприємці розраховують суму самостійно та подають декларацію.

Раніше ми також писали, що Верховна Рада не підтримала законопроєкт №14025, який передбачав запровадження оподаткування для цифрових платформ.

Нагадаємо, що у січні – лютому 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили понад 111,9 млрд грн. Це на 15,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (96,8 млрд грн).

