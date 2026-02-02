close-btn
Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

02.02.2026 10:10
Микола Деркач

Обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 6,7% порівняно з 2024 роком та становив 3 009,1 млрд грн (понад 3 трлн грн). Видачі готівки із кас банків за 2025 рік збільшилися дещо більше (на 8,8%) та становили 3 115,8 млрд грн

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що зростання обсягів готівки зумовлено відновленням економічної активності (після падіння у 2022 році), частина якої обслуговується готівковим обігом.

Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції.

Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків, зокрема у III та IV кварталах 2025 року, також вплинули ризики, пов’язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, руйнуванням енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо. Це спонукає громадян робити певний запас готівки.

Фото: t.me/nbu_ua

Читайте також: НБУ знизив облікову ставку

Традиційно найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали (% від загального обсягу видатків):

  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,3% від загального обсягу видатків);
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів (5,1% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,2% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

  • торговельна виручка (31,6% від загального обсягу надходжень);
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток (25,0% від загального обсягу надходжень);
  • надходження від продажу іноземної валюти (15,3% від загального обсягу надходжень);
  • виручка від усіх видів послуг (13% від загального обсягу надходжень).

