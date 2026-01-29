close-btn
НБУ знизив облікову ставку

29.01.2026 16:40
Ольга Деркач

Правління Національного банку України (НБУ) вирішило розпочати цикл пом’якшення процентної політики, знизивши облікову ставку на 0,5 в. п. Аналогічним кроком знизяться й інші ставки НБУ

Фото: bank.gov.ua

Це рішення враховує стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. Воно узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку.

Так, за оновленим макроекономічним прогнозом, інфляція буде помірною у 2026 році (7,5%) й надалі перебуватиме близько до цілі 5% з її досягненням у середині 2028 року.

Очікуваних обсягів зовнішньої допомоги вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та збереження міжнародних резервів на достатньому рівні для підтримання стійкості валютного ринку.

Наприкінці 2025 року Рада ЄС вирішила надати Україні 90 млрд євро фінансової допомоги у 2026-2027 роках. Підтримка України зберігатиметься й у межах чинного механізму ERA Loans. Триває також узгодження нової програми з МВФ обсягом 8,1 млрд дол. США.

Цікаве по темі: НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

Зниження облікової ставки сприятиме подальшій адаптації економіки до викликів війни, зокрема підтримає динаміку кредитування, що зростає упродовж останніх років темпами понад 30% р/р. Водночас монетарні умови будуть достатньо жорсткими для збереження стійкості валютного ринку та зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

НБУ й надалі гнучко реагуватиме на зміни в розподілі ризиків:

  • за умови сповільнення інфляції близько до траєкторії оновленого прогнозу та відсутності суттєвих негативних змін у розподілі ризиків, і надалі знижуватиме облікову ставку, водночас послаблення проінфляційних ризиків стане сигналом для швидшого, ніж передбачено оновленим макропрогнозом, зниження облікової ставки;
  • у разі посилення ризиків для цінової динаміки утримається від подальшого пом’якшення процентної політики і буде готовий за потреби вжити додаткових заходів.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
