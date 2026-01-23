НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2026 року №16-рш

До зазначеного переліку увійшли 53 фінансові компанії, зокрема:

ТОВ «Фінансова компанія «Авіор»;

ТОВ «Фінансова компанія Активітіс»;

ТОВ «Мілоан»;

ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»;

ТОВ «Авентус Україна»;

ТОВ «Споживчий центр»;

ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім»;

ТОВ «ПрофітГід»;

ТОВ «Вей фор пей»;

ТОВ «Преміум фінанс»;

ПАТ «Українська фінансова група»;

ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс»;

ТОВ «ОТП лізинг»;

ТОВ «УЛФ-фінанс»;

ТОВ «Еска капітал»;

ТОВ «Фінансова компанія «Дастер капітал»;

ТОВ «Фінансова компанія «Дельта + фінанс»;

ПТ «Гарант сервіс» ТОВ «Делюкс фінанс і компанія»;

ТОВ «Фінансова компанія МБК»;

ТОВ «Пейтек»;

ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-інвест груп»;

ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс»;

ТОВ «Фінансова компанія Магнат»;

ТОВ «Фінансова компанія «Тайгер інвест»;

ТОВ «Фінансова компанія «Альянс капітал груп»;

ТОВ «Віннер лізинг»;

ТОВ «Сканія кредит Україна»;

ТОВ «Фінансова компанія «Роял фінанс 1»;

ТОВ «Фінансова компанія «Фінако»;

ТОВ «Фінансова компанія «Солюшинс фактор»;

ТОВ «Фінансова компанія «Атлана»;

ТОВ «Фінансова компанія «Є гроші»;

ТОВ «Фард стандарт»;

ТОВ «Перфект фінанс»;

ТОВ «Фінансова компанія «Фінексперт»;

ТОВ «НоваПей кредит»;

ТОВ «1 безпечне агентство необхідних кредитів»;

ТОВ «Лінеура Україна»;

ТОВ «Укр кредит фінанс»;

ТОВ «Смартівей Юкрейн»;

ТОВ «Селфі кредит»;

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

ПАТ «Українська фінансова житлова компанія»;

Державне ПАТ «Національна акціонерна компанія «Укролізинг»;

Державна іпотечна установа;

ТОВ «Фінансова компанія «Атом фінанс»;

ТОВ «Схід фінанс»;

ТОВ «Фінансова компанія «Фінвін»;

ТОВ «Інтер вей капітал»;

ТОВ «Бест лізинг»;

ТОВ «Теком-лізинг»;

ТОВ «Фінансова компанія «Європейський мікрофінансовий альянс»;

ТОВ «Ексімлізинг».

Значимі фінансові компанії мають виконувати додаткові вимоги двох положень НБУ, зокрема:

розробляти й подавати до НБУ план діяльності на 3,5 роки;

протягом 15 робочих днів повідомляти НБУ про збільшення статутного капіталу та надавати документи про джерела коштів;

проходити невідкладну перевірку НБУ щодо джерел коштів, нових керівників і власників істотної участі на відповідність вимогам;

проводити самооцінку додаткових ризиків, інформувати НБУ про її результати та оновлювати документи з планування діяльності.

Фінансові компанії, що були визначені значимими, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до нових вимог до 1 липня 2026 року.

Джерело: НБУ.