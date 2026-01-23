НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2026 року №16-рш
До зазначеного переліку увійшли 53 фінансові компанії, зокрема:
- ТОВ «Фінансова компанія «Авіор»;
- ТОВ «Фінансова компанія Активітіс»;
- ТОВ «Мілоан»;
- ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»;
- ТОВ «Авентус Україна»;
- ТОВ «Споживчий центр»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім»;
- ТОВ «ПрофітГід»;
- ТОВ «Вей фор пей»;
- ТОВ «Преміум фінанс»;
- ПАТ «Українська фінансова група»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс»;
- ТОВ «ОТП лізинг»;
- ТОВ «УЛФ-фінанс»;
- ТОВ «Еска капітал»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Дастер капітал»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Дельта + фінанс»;
- ПТ «Гарант сервіс» ТОВ «Делюкс фінанс і компанія»;
- ТОВ «Фінансова компанія МБК»;
- ТОВ «Пейтек»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-інвест груп»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс»;
- ТОВ «Фінансова компанія Магнат»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Тайгер інвест»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Альянс капітал груп»;
- ТОВ «Віннер лізинг»;
- ТОВ «Сканія кредит Україна»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Роял фінанс 1»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Фінако»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Солюшинс фактор»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Атлана»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Є гроші»;
- ТОВ «Фард стандарт»;
- ТОВ «Перфект фінанс»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Фінексперт»;
- ТОВ «НоваПей кредит»;
- ТОВ «1 безпечне агентство необхідних кредитів»;
- ТОВ «Лінеура Україна»;
- ТОВ «Укр кредит фінанс»;
- ТОВ «Смартівей Юкрейн»;
- ТОВ «Селфі кредит»;
- Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;
- ПАТ «Українська фінансова житлова компанія»;
- Державне ПАТ «Національна акціонерна компанія «Укролізинг»;
- Державна іпотечна установа;
- ТОВ «Фінансова компанія «Атом фінанс»;
- ТОВ «Схід фінанс»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Фінвін»;
- ТОВ «Інтер вей капітал»;
- ТОВ «Бест лізинг»;
- ТОВ «Теком-лізинг»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Європейський мікрофінансовий альянс»;
- ТОВ «Ексімлізинг».
Значимі фінансові компанії мають виконувати додаткові вимоги двох положень НБУ, зокрема:
- розробляти й подавати до НБУ план діяльності на 3,5 роки;
- протягом 15 робочих днів повідомляти НБУ про збільшення статутного капіталу та надавати документи про джерела коштів;
- проходити невідкладну перевірку НБУ щодо джерел коштів, нових керівників і власників істотної участі на відповідність вимогам;
- проводити самооцінку додаткових ризиків, інформувати НБУ про її результати та оновлювати документи з планування діяльності.
Фінансові компанії, що були визначені значимими, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до нових вимог до 1 липня 2026 року.
Джерело: НБУ.