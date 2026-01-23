close-btn
НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній

23.01.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2026 року №16-рш

Фото: bank.gov.ua

До зазначеного переліку увійшли 53 фінансові компанії, зокрема:

  • ТОВ «Фінансова компанія «Авіор»;
  • ТОВ «Фінансова компанія Активітіс»;
  • ТОВ «Мілоан»;
  • ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»;
  • ТОВ «Авентус Україна»;
  • ТОВ «Споживчий центр»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім»;
  • ТОВ «ПрофітГід»;
  • ТОВ «Вей фор пей»;
  • ТОВ «Преміум фінанс»;
  • ПАТ «Українська фінансова група»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Октава фінанс»;
  • ТОВ «ОТП лізинг»;
  • ТОВ «УЛФ-фінанс»;
  • ТОВ «Еска капітал»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Дастер капітал»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Дельта + фінанс»;
  • ПТ «Гарант сервіс» ТОВ «Делюкс фінанс і компанія»;
  • ТОВ «Фінансова компанія МБК»;
  • ТОВ «Пейтек»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-інвест груп»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс»;
  • ТОВ «Фінансова компанія Магнат»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Тайгер інвест»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Альянс капітал груп»;
  • ТОВ «Віннер лізинг»;
  • ТОВ «Сканія кредит Україна»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Роял фінанс 1»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Фінако»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Солюшинс фактор»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Атлана»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Є гроші»;
  • ТОВ «Фард стандарт»;
  • ТОВ «Перфект фінанс»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Фінексперт»;
  • ТОВ «НоваПей кредит»;
  • ТОВ «1 безпечне агентство необхідних кредитів»;
  • ТОВ «Лінеура Україна»;
  • ТОВ «Укр кредит фінанс»;
  • ТОВ «Смартівей Юкрейн»;
  • ТОВ «Селфі кредит»;
  • Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;
  • ПАТ «Українська фінансова житлова компанія»;
  • Державне ПАТ «Національна акціонерна компанія «Укролізинг»;
  • Державна іпотечна установа;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Атом фінанс»;
  • ТОВ «Схід фінанс»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Фінвін»;
  • ТОВ «Інтер вей капітал»;
  • ТОВ «Бест лізинг»;
  • ТОВ «Теком-лізинг»;
  • ТОВ «Фінансова компанія «Європейський мікрофінансовий альянс»;
  • ТОВ «Ексімлізинг».

Значимі фінансові компанії мають виконувати додаткові вимоги двох положень НБУ, зокрема:

  • розробляти й подавати до НБУ план діяльності на 3,5 роки;
  • протягом 15 робочих днів повідомляти НБУ про збільшення статутного капіталу та надавати документи про джерела коштів;
  • проходити невідкладну перевірку НБУ щодо джерел коштів, нових керівників і власників істотної участі на відповідність вимогам;
  • проводити самооцінку додаткових ризиків, інформувати НБУ про її результати та оновлювати документи з планування діяльності.

Фінансові компанії, що були визначені значимими, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до нових вимог до 1 липня 2026 року.

Джерело: НБУ.

