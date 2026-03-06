close-btn
Міжнародні резерви зменшилися у лютому — НБУ

06.03.2026 16:00
Ольга Деркач

Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня 2026 року за попередніми даними становили $54,75 млрд

Фото: bank.gov.ua

У лютому вони зменшилися на 5%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів у лютому 2026 року визначала низка чинників.

Операції Національного банку на валютному ринку України

У лютому порівняно з січнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,8%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $2,99 млрд.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в лютому надійшло $1,00 млрд, у тому числі:

  • $690,8 млн — через рахунки Світового банку в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $309,6 млн — від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $804,1 млн, у тому числі:

  • $472,2 млн — обслуговування та погашення ОВДП;
  • $331,9 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $279,7 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $152,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
