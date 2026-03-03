Вклади українців в ОВДП перевищили ₴130 млрд — огляд НБУ

Із початку 2026 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах майже 132 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – понад 2 158 млрд грн (2,1 трлн грн)

Про це йдеться у матеріалі Національного банку України.

За даними депозитарію НБУ, упродовж січня-лютого 2026 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 118 298,9 млн грн, 200,8 млн дол. США та 92,0 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 69 445,2 млн грн. та 450,0 млн дол. США

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2026 року Уряд України на первинних аукціонах залучив 1 600 414,6 млн грн, 10 992,1 млн дол. США та 3 339,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 1 064 599,4 млн грн, 11 945,3 млн дол. США та 2 921,4 млн євро.

«Забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України, — йдеться у матеріалі. — Зокрема, у 2025 році було посилено можливості для здійснення Міністерством фінансів України активних операцій із метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом: Національний банк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів із розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу».

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у лютому, становила 17,00% річних у гривні, 3,85% у доларах США та 3,25% в євро.

Станом на 1 березня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1 204,2 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

1 111 168,23 млн грн;

$1 308,92 млн;

€719,40 млн.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб станом на 1 березня 2026 року становив 123,0 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

79 444,78 млн грн;

$850,63 млн;

€135,15 млн.

Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів станом на 1 березня 2026 року становив 16,2 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

15 242,66 млн грн;

$11,43 млн;

€10,00 млн.

Детальна статистика депозитарію НБУ стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах

Станом на 1 березня 2026 року найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) станом на 1 березня 2026 року становив 101,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 122,0 млрд грн в еквіваленті станом на 1 березня 2025 року.

Cтруктура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:

76 695,0 млн грн, або 27,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$371,1 млн, або 19,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

€171,2 млн, або 22,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 1 березня 2026 року становив 80,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 68,9 млрд грн в еквіваленті станом на 1 березня 2025 року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:

42 107,3 млн грн, або 14,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

$757,5 млн, або 39,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

€110,1 млн, або 14,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 01 березня 2026 року становив 4 856,3 млн грн, $10,2 млн та €10,0 млн.

Міністерство фінансів України в лютому 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 14 884,9 млн грн та $450 млн.

Детальнішу статистику щодо військових облігацій розміщено за посиланням. Дані в таблиці наведені за номінально-амортизаційною вартістю.

Нагадуємо, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

