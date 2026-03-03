Скільки грошей зберігають підприємці в банках

Наприкінці 2025 року підприємці зберігали на банківських рахунках 1 808 трлн грн (рік тому – 1 564 трлн), а фізособи – 1 407 трлн (рік тому — 1 216 трлн грн)

Про це розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Огляду банківського сектору НБУ.

За його словами, у минулому році зобов’язання банків зросли на 16,1%, в основному – за рахунок надходження коштів від підприємців та населення. Такі кошти забезпечують понад 90% зобов’язань банків.

Загалом гривневі кошти фізосіб зросли на 18,6% за рік. Банки відновили темпи нарощування строкових депозитів в нацвалюті до 19,6% р/р. Частка строкових коштів фізосіб за рік зросла на 0,3 в.п. та досягла відмітки в 33,8%. Також варто відмітити, що у структурі нових депозитів домогосподарств левову частку портфеля – 80,3% – становлять вклади строком понад 3 місяці.

Водночас кошти населення в інвалюті зросли на 9,5% р/р за рахунок зростання коштів на поточних рахунках. Але строкові депозити у валюті скоротилися на 1,7 в.п.. В результаті – частка таких вкладів склала 33,2%.

Кошти підприємців у нацвалюті зросли за рік на 22,2%, а обсяги валютних коштів зменшився на 0,6% р/р. Наприкінці минулого року частка депозитів бізнесу в гривні становила 20,3%, в інвалюті – 24,9%.

Загалом рівень доларизації коштів клієнтів за рік зменшився на 2,8 в.п. до 28,6%. Причина – суттєвий приплив коштів підприємців та фізосіб у нацвалюті у грудні 2025 року.

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

«Як бачимо, щороку підприємці та населення нарощують обсяги коштів у банках – як на поточних рахунках, так і на депозитах. Це свідчить про стійку довіру до фінансової системи, яка залишається стабільною попри обстріли, блекаути та інші воєнні ризики», — зазначає нардеп.

Він підкреслив, що така тенденція позитивно впливає на ліквідність: фінустанови мають достатньо ресурсу для активізації кредитування. Наразі нові кредитні продукти критично необхідні бізнесу, особливо на прифронтових територіях. Проте банки, на жаль, досі надають перевагу безризиковим інструментам – ОВДП та депозитним сертифікатам.

«Цю ситуацію необхідно змінити, адже повноцінне кредитування – це нові робочі місця, зростання виробництва, експорту та податкових надходжень. Ба більше, післявоєнне відновлення економіки неможливе без залучення позикового капіталу. Нагадаю, рівень проникнення кредитів до ВВП все ще залишається на низькому рівні: 25,8% – у 2018 році, 15,3% – у 2022 році, 9,8% у – 2025 році. Настав час трансформувати підходи: банківське кредитування має стати масштабним, доступним та прозорим для бізнесу», — пише Данило Гетманцев.

