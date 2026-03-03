НБУ відкликав ліцензію у фінустанови

Національний банк України (НБУ) на підставі власної заяви відкликав товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Енерджі Кепітал» (ЄДРПОУ 42309525) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 лютого 2026 року.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «ФК «Енерджі Кепітал» виключене з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, що НБУ розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Так, із 24 лютого 2026 року до переліку бенчмарк-ОВДП додано ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000238984, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 10 лютого 2026 року.

Раніше ми писали, що НБУ презентував 3 нові памʼятні монети. НБУ 24 лютого 2026 року ввів у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії «Ми сильні. Ми разом», присвяченої єдності України та її регіонам. Випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026–2027 років. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет, присвячених областям України.

Крім того, НБУ визнав неплатоспроможними 2 банки. Правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ «Мотор-Банк» та АТ «Перший Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних. Обидва банки не є системно важливими, а їхня частка на ринку становила лише 0,01% активів платоспроможних банків. У НБУ наголошують: це не вплине на стабільність банківського сектору.

Джерело: НБУ.