Індекс долара США (DXY) різко підвищився упродовж вихідних між 27 лютого та 2 березня і станом на момент написання матеріалу в понеділок перебуває на рівні близько 98,37 — це найвище значення більш ніж за місяць

Зростання DXY на 0,74% за вихідні значною мірою пов’язане з регіональним конфліктом, який спалахнув після американсько-ізраїльської атаки на Іран у суботу вранці та подальшої відповіді з ескалацією.

Чому DXY стрімко зростає

Індекс — який відстежує динаміку USD щодо кошика провідних світових валют — виявився особливо чутливим до масштабних бомбардувань нафтової та іншої енергетичної інфраструктури та торговельних маршрутів у Перській затоці.

Станом на 2 березня більшість ключових світових виробників викопного палива залишаються вірними багаторічній домовленості торгувати відповідними товарами з номінацією в американській валюті.

Також ролі USD можна пояснити ослабленням кількох валют, що входять до розрахунку DXY.

Європейські та азійські валюти втрачають позиції на тлі закриття Ормузької протоки

Євро (EUR) різко впав за вихідні через зростаючі побоювання щодо цін на енергоносії в Європі.

ЄС уже багато років перебуває під суттєвим тиском через фактичну відмову від російської нафти та природного газу на тлі війни в Україні, що зробило блок дедалі більш залежним від постачань зі США та Близького Сходу.

Кілька азійських та океанійських валют, зокрема китайський юань (CNY) та австралійський долар (AUD), також різко знизилися на тлі посилення настроїв уникнення ризику.

Ринки Східної Азії та Тихоокеанського регіону особливо вразливі до поточного конфлікту, оскільки найбільше залежать від постачань через Ормузьку протоку — вузький водний шлях, що відокремлює Іран від Аравійського півострова.

Водночас «безпечні» активи, такі як швейцарський франк, золото та срібло, демонструють зростання.

Що далі для Індексу долара США (DXY)

Станом на момент публікації в понеділок, 2 березня, ситуація, ймовірно, продовжить загострюватися і після останньої часткової корекції в межах ралі вихідних може підштовхнути DXY ще вище.

Повідомляється, що Саудівська Аравія закриває одне з найбільших родовищ, яке експлуатує нафтовий гігант Aramco (TADAWUL: 2222), після іранського бомбардування об’єкта.

DXY зростав упродовж лютого

Варто зазначити, що DXY зміцнювався ще до відновлення конфлікту на Близькому Сході в середині американсько-іранських переговорів, адже лютий уже очікувався як перший «зелений» місяць для американської валюти з жовтня.

Ключовим каталізатором зростання в останні дні попереднього місяця став звіт, який показав, що індекс цін виробників (PPI) зріс на 0,5% за місяць.

Водночас ще до фактичного початку бомбардувань очікувана атака на Іран уже закладалася ринком у ціни, оскільки війна — та відповідь Ірану — широко прогнозувалися на тлі заяв президента Дональда Трампа, попередніх дій його адміністрації та офіційних заяв Ісламської Республіки.

Що означає зростання DXY

Зростання DXY означає посилення глобальної ролі долара як «тихої гавані» у періоди нестабільності. Сильніший долар ускладнює обслуговування боргів для країн і компаній, що мають зобов’язання в USD, підвищує вартість імпорту енергоносіїв та сировини для економік із слабшими валютами та посилює тиск на ринки, що розвиваються.

Водночас це може стримувати інфляцію у США, здешевлюючи імпорт, але створює дисбаланси у світовій торгівлі та фінансових потоках. У разі подальшої ескалації геополітичних ризиків долар може залишатися ключовим бенефіціаром глобальної турбулентності.

