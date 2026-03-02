4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду насичений тиждень для економічного календаря США, тоді як ринки продовжують оцінювати наслідки ударів США та Ізраїлю по Ірану, завданих у вихідні

Цього тижня волатильність буде підвищеною: ф’ючерси на американські акції відкриваються та реагують на події на Близькому Сході. У неділю крипторинок залишався відносно стабільним, однак у понеділок зранку почав традиційне зниження.

Президент США Дональд Трамп розкрив деталі «Операції Епічна лють», заявивши, що США «помстяться» за загибель американців, що можливі нові втрати серед громадян США, а військові операції триватимуть до «досягнення цілей». Також він стверджував, що все військове командування Ірану «ліквідоване».

Аналітики звернули увагу на ціни на нафту, які вже відіграли майже половину початкового стрибка, а також на ф’ючерси на американські акції, що знижуються незначно, тоді як золото знову дорожчає.

Економічні події 2–6 березня

Цього тижня буде оприлюднено низку звітів щодо ринку праці, на які орієнтується Федеральна резервна система під час ухвалення рішень з монетарної політики.

Першим важливим звітом стане індекс ділової активності у виробничому секторі (ISM Manufacturing PMI) за лютий, який оприлюднять у понеділок (2 березня). Він дасть уявлення про стан промисловості.

Блок статистики щодо зайнятості стартує у середу (4 березня) зі звіту ADP за лютий. У четвер (5 березня) оприлюднять дані про первинні заявки на допомогу з безробіття, а в п’ятницю (6 березня) — звіт про зайнятість за лютий, який також міститиме дані про роздрібні продажі за січень.

П’ятничний звіт виходить після несподівано сильного приросту робочих місць у січні, що може свідчити про позитивні зрушення на ринку праці. Згідно з опитуванням Reuters, очікується зростання на 60 000 робочих місць.

«Ми побачили сильний звіт щодо зайнятості за січень, але також спостерігали дуже слабкий 2025 рік для ринку праці, тож питання в тому, куди ми рухаємося далі?» — сказала головна ринкова стратегиня Man Group Крістіна Гупер.

Ситуація на крипторинку

Сьогодні крипторинок знову перейшов у червону зону після позитивної неділі. Загальна капіталізація знизилася до $2,35 трлн, нівелювавши зростання вихідних.

Біткоїн тричі за останні 24 години не зміг закріпитися вище $67 000 та вранці в понеділок знизився до $66 300. Водночас протягом останніх трьох тижнів актив торгується в боковику.

Ціна Ethereum не втрималася вище $2 000 та на момент написання і опустилася до $1 950. Більшість альткоїнів також у мінусі, причому найбільші втрати зафіксували XRP, Solana, Cardano, Canton та Stellar.

