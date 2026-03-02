close-btn
PaySpaceMagazine

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

02.03.2026 20:30
Ольга Деркач

Попереду насичений тиждень для економічного календаря США, тоді як ринки продовжують оцінювати наслідки ударів США та Ізраїлю по Ірану, завданих у вихідні

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: chatgpt.com

Цього тижня волатильність буде підвищеною: ф’ючерси на американські акції відкриваються та реагують на події на Близькому Сході. У неділю крипторинок залишався відносно стабільним, однак у понеділок зранку почав традиційне зниження.

Президент США Дональд Трамп розкрив деталі «Операції Епічна лють», заявивши, що США «помстяться» за загибель американців, що можливі нові втрати серед громадян США, а військові операції триватимуть до «досягнення цілей». Також він стверджував, що все військове командування Ірану «ліквідоване».

Аналітики звернули увагу на ціни на нафту, які вже відіграли майже половину початкового стрибка, а також на ф’ючерси на американські акції, що знижуються незначно, тоді як золото знову дорожчає.

Економічні події 2–6 березня

Цього тижня буде оприлюднено низку звітів щодо ринку праці, на які орієнтується Федеральна резервна система під час ухвалення рішень з монетарної політики.

Першим важливим звітом стане індекс ділової активності у виробничому секторі (ISM Manufacturing PMI) за лютий, який оприлюднять у понеділок (2 березня). Він дасть уявлення про стан промисловості.

Цікаве по темі: Morgan Stanley подав заявку на банківську ліцензію для зберігання криптоактивів

Блок статистики щодо зайнятості стартує у середу (4 березня) зі звіту ADP за лютий. У четвер (5 березня) оприлюднять дані про первинні заявки на допомогу з безробіття, а в п’ятницю (6 березня) — звіт про зайнятість за лютий, який також міститиме дані про роздрібні продажі за січень.

П’ятничний звіт виходить після несподівано сильного приросту робочих місць у січні, що може свідчити про позитивні зрушення на ринку праці. Згідно з опитуванням Reuters, очікується зростання на 60 000 робочих місць.

«Ми побачили сильний звіт щодо зайнятості за січень, але також спостерігали дуже слабкий 2025 рік для ринку праці, тож питання в тому, куди ми рухаємося далі?» — сказала головна ринкова стратегиня Man Group Крістіна Гупер.

Ситуація на крипторинку

Сьогодні крипторинок знову перейшов у червону зону після позитивної неділі. Загальна капіталізація знизилася до $2,35 трлн, нівелювавши зростання вихідних.

Біткоїн тричі за останні 24 години не зміг закріпитися вище $67 000 та вранці в понеділок знизився до $66 300. Водночас протягом останніх трьох тижнів актив торгується в боковику.

Ціна Ethereum не втрималася вище $2 000 та на момент написання і опустилася до $1 950. Більшість альткоїнів також у мінусі, причому найбільші втрати зафіксували XRP, Solana, Cardano, Canton та Stellar.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Якщо Біткоїн не втримає цю позицію, настане крах всього ринку — аналітик Bloomberg

3 криптовалюти до $0,10, які варто купити у березні 2026

2 криптовалюти, які можуть досягти $1 млрд капіталізації у 2026

Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Чи поверниться Біткоїн до $120 000 — прогноз економіста 02.03.2026

Чи поверниться Біткоїн до $120 000 — прогноз економіста
XRP втратив $7 млрд капіталізації та впав у рейтингу криптовалют 02.03.2026

XRP втратив $7 млрд капіталізації та впав у рейтингу криптовалют
Morgan Stanley подав заявку на банківську ліцензію для зберігання криптоактивів 02.03.2026

Morgan Stanley подав заявку на банківську ліцензію для зберігання криптоактивів
Якщо Біткоїн не втримає цю позицію, настане крах всього ринку — аналітик Bloomberg 28.02.2026

Якщо Біткоїн не втримає цю позицію, настане крах всього ринку — аналітик Bloomberg
Біткоїн провалився та готується до обвалу — співзасновник Wikipedia 27.02.2026

Біткоїн провалився та готується до обвалу — співзасновник Wikipedia
3 криптовалюти до $0,10, які варто купити у березні 2026 27.02.2026

3 криптовалюти до $0,10, які варто купити у березні 2026
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
02.03.2026  21:00

Індекс долара США стрімко зростає — що це означає

 02.03.2026  20:30

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 02.03.2026  18:40

Ощадбанк відкрив перші рахунки для нових «дитячих» виплат

 02.03.2026  18:00

Активність Місяця змінює тривалість доби на Землі

 02.03.2026  17:20

Чи поверниться Біткоїн до $120 000 — прогноз економіста

 02.03.2026  16:40

XRP втратив $7 млрд капіталізації та впав у рейтингу криптовалют

 02.03.2026  16:00

Скільки податків сплатили українці у лютому 2026 — ДПС

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.