2 криптовалюти, які можуть досягти $1 млрд капіталізації у 2026

Крипторинок у 2026 році залишається доволі волатильним, однак інвестори й надалі шукають активи з чіткими драйверами зростання

Нижче — дві криптовалюти, які виглядають реалістичними претендентами на досягнення позначки $1 млрд ринкової капіталізації до кінця першого півріччя.

Midnight (NIGHT)

Першою у списку є Midnight — токен із фокусом на конфіденційність у мережі Cardano (ADA), який привернув значну увагу під час запуску в грудні минулого року. Із ринковою капіталізацією трохи менш як $995 млн ця криптовалюта вже майже досягла позначки $1 млрд.

Більше того, раніше Midnight вже ненадовго перевищував рівень $1 млрд, перш ніж потрапив під хвилю негативу, що охопила ширший ринок. Нині траєкторія токена входить у вирішальну фазу: інвестори зважують ризики запуску основної мережі на тлі посиленої уваги регуляторів до сектору privacy-криптовалют.

Мейннет під назвою Kūkolu стане першим серйозним тестом практичної цінності Midnight. Запуск заплановано на кінець березня. Він ознаменує перехід від поточної фази Hilo до повноцінного середовища, здатного підтримувати смартконтракти з функціями конфіденційності. Очікується, що це може активізувати розробників та стимулювати додатковий попит.

У разі успіху NIGHT може трансформуватися зі спекулятивного активу у функціональний мережевий токен. Водночас цей позитивний фактор врівноважується чітко визначеним і тривалим графіком розблокування токенів. Максимальна пропозиція NIGHT становить 24 млрд токенів, із яких близько 16,6 млрд уже перебувають в обігу.

Розблокування для спільноти триватимуть до грудня 2026 року. Такий структурований графік може створювати додатковий тиск на ціну, якщо власники вирішать фіксувати прибуток під час кожного квартального анлоку.

У короткостроковій перспективі динаміка ціни, ймовірно, визначатиметься очікуваннями навколо березневого запуску мейннету та новинами про партнерства. Якщо запуск відбудеться без ускладнень, Midnight має високі шанси знову закріпитися вище рівня $1 млрд.

Pippin (PIPPIN)

Наразі Pippin має ринкову капіталізацію близько $836 млн. За останній місяць токен зріс більш ніж на 170% та демонструє потенціал для подальшого зростання в найближчі місяці. Водночас його профіль відповідає класичному мемкоїну — із поєднанням сильного імпульсу та значних структурних ризиків.

В основі наративу — статус PIPPIN як AI-агент мемкоїну, тісно пов’язаного із засновником Йохеєм Накадзімою. Подальша траєкторія проєкту значною мірою залежатиме від того, чи зможе команда укласти змістовні партнерства та запропонувати інструменти, які дозволять спільноті реалізувати потенційні сценарії використання токена.

Оскільки тема штучного інтелекту залишається в центрі уваги, успішна реалізація планів може забезпечити стабільний приплив капіталу. У протилежному разі токен залишиться залежним від спекулятивного інтересу, що робить його надзвичайно вразливим до різких змін ринкових настроїв.

Додатковим ризиком є концентрація пропозиції: значна частина токенів PIPPIN перебуває під контролем скоординованих інсайдерських гаманців. Якщо інсайдери вирішать одночасно зафіксувати прибуток, це може спричинити сильний тиск продажів у ринку з обмеженою органічною ліквідністю та запустити лавиноподібне падіння.

Водночас технічна картина наразі виглядає позитивно: токен торгується значно вище ключових ковзних середніх. Дані з ринку деривативів також вказують на зростання відкритого інтересу під час ралі, що свідчить про підвищений рівень кредитного плеча.

Загалом PIPPIN — це високоризиковий актив із потенційно високою винагородою, який може зацікавити насамперед спекулятивних трейдерів, готових зробити ставку на черговий мемкоїн.

