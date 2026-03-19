Біткоїн опустився до $70 000 на тлі рішення ФРС щодо процентої ставки

Біткоїн (BTC) розпочав тиждень із зростання, однак у середу, 19 березня, імпульс зупинився: BTC впав на 3,4% — до $70 900 на тлі ширшого розпродажу акцій у США

Корекція відбулася після публікації індексу цін виробників (PPI), який виявився вищим за очікування — на 0,7% понад прогноз у 3,4% у річному вимірі.

Попри розпродаж, спотовий попит залишався стабільним: покупці поглинали тиск і повернули Біткоїн вище $72 000 після сигналу ФРС про збереження ставок без змін.

Хоча ринок загалом очікував паузи у зміні процентних ставок, волатильність на нафтовому ринку, фондових майданчиках, а також напруження через нещодавно розпочату війну між США та Іраном за участю Ізраїлю тримали трейдерів у напрузі.

Бики Біткоїна мають утримати ці рівні

На чотиригодинному графіку Біткоїн формує вищий мінімум, що зберігає короткостроковий висхідний тренд. Ціна тримається вище 100- та 200-періодних експоненційних ковзних середніх (EMA), які виступають динамічною підтримкою.

Ці середні відстежують середню ціну за певний період і визначають напрям тренду, коли розташовані нижче ціни.

Таке поєднання факторів може дозволити BTC стабілізуватися поблизу $71 000 і сформувати потенційну базу після сьогоднішнього розпродажу.

З технічної точки зору Біткоїну важливо утримати діапазон $70 250–$71 275 — це внутрішні рівні ліквідності, сформовані під час прориву 16 березня.

Ця зона відображає рівні, де раніше виконувалися ордери, тому може знову притягнути ліквідність.

Втрата цього діапазону відкриє шлях до наступного кластера ліквідності біля $68 900. Цей рівень збігається з невеликим блоком ордерів у зоні $68 300–$69 100, де раніше попит частково стримував тиск продажів.

Утримання цих рівнів зберігає бичачу структуру на нижчих таймфреймах: формування вищих мінімумів сигналізує про стабільний попит на просіданнях.

Фіксація прибутку в Біткоїні зустрічається з поглинанням попиту нижче $74 000

Перед сьогоднішньою корекцією ончейн-дані вказували на зростання продажів із боку короткострокових тримачів (STH) 18 березня.

За словами криптоаналітика Даркфоста, понад 48 000 BTC у прибутку було переміщено на біржі за один день, коли ціна наближалася до $75 000. Це свідчить про те, що інвестори фіксували прибуток і використовували відскоки як можливість для виходу.

Водночас дані CoinGlass показують, що під час падіння з $74 000 до $71 000 відбувалося заповнення пасивних заявок на купівлю. Подібні патерни поглинання протягом останніх двох тижнів передували короткостроковим відновленням, що свідчить про стабільний попит на нижчих рівнях.

Реакція BTC на попередні засідання Федеральної резервної системи також дає підказки. Аналітик Шерлок зазначив, що з червня 2025 року Біткоїн знижувався після кожного з останніх шести засідань Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC), незалежно від рішення щодо ставок.

Оскільки ринок знову закладає збереження ставок, увага трейдерів може зміститися на те, як ціна Біткоїна поводитиметься поблизу поточних зон ліквідності, особливо в районі $71 000.

Джерело: Cointelegraph.