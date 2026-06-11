Mastercard презентувала платформу для платежів між ШІ-агентами

Mastercard представила новий сервіс Agent Pay for Machines, який дозволить ШІ-агентам та автоматизованим системам самостійно здійснювати платежі між собою в режимі реального часу

Компанія вважає, що така технологія може стати основою нового етапу розвитку цифрової економіки, де програмне забезпечення не лише допомагатиме людям ухвалювати рішення, а й самостійно купуватиме послуги та оплачуватиме їх.

До запуску екосистеми вже долучилися понад 30 компаній, серед яких Adyen, Ant International, BVNK, Checkout.com, Cloudflare, Coinbase, Getnet by Santander, Global Payments, OKX та Stripe.

У Mastercard зазначають, що розвиток штучного інтелекту створює попит на новий тип платежів. Якщо сьогодні більшість транзакцій ініціюють люди, то в майбутньому значну частину фінансових операцій виконуватимуть AI-агенти. Вони зможуть автоматично взаємодіяти з різними сервісами, купувати цифрові продукти, оплачувати інфраструктуру та здійснювати мікроплатежі без участі користувача.

«Agent Pay for Machines створить умови для справжнього розквіту бізнес-моделей на базі AI. Машинні платежі дозволять агентам купувати та продавати послуги в масштабах, які принципово відрізняються від сучасних платіжних систем: це дуже великі обсяги операцій, надзвичайно малі суми, висока швидкість та мінімальні затримки», — заявив директор із продуктів Mastercard Йорн Ламберт.

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У компанії наводять приклад підприємця, який відкриває квітковий магазин. Замість того щоб самостійно купувати домен, оплачувати хостинг, підбирати зображення та налаштовувати сторінки для оформлення замовлень, він може доручити це AI-агенту. Той автоматично виконає всі необхідні покупки та проведе серію платежів у межах встановленого бюджету.

Ще один сценарій стосується логістики. AI-агент може самостійно оплачувати перевезення вантажів, бронювати доступ до вантажних зон, купувати дані для моніторингу температури під час транспортування та розраховуватися за складські послуги в міру руху товару.

Новий сервіс побудований на базі програми Agent Pay, яку Mastercard представила у 2025 році. Якщо початкова версія визначала правила участі AI-агентів у платіжних процесах, то Agent Pay for Machines орієнтований саме на автоматизовані високочастотні транзакції та мікроплатежі між машинами.

Платформа підтримує ідентифікацію агентів, програмне управління лімітами витрат, перевірку транзакцій та гарантовані розрахунки через різні платіжні інструменти, включно з банківськими картками, рахунками та стейблкоїнами. Це дозволяє компаніям запускати автоматизовані платіжні процеси без втрати контролю та безпеки.

У Mastercard переконані, що поява автономних платежів між AI-системами стане одним із ключових драйверів наступного покоління цифрової комерції та відкриє нові можливості для бізнесу будь-якого масштабу — від невеликих підприємців до глобальних корпорацій.

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Джерело: Mastercard.