Mastercard може продати свій підрозділ миттєвих платежів

27.03.2026 19:40
Ольга Деркач

Компанія Mastercard, за повідомленнями, планує продати значну частину бізнесу миттєвих платежів, який вона придбала у данської компанії Nets Group у 2019 році. Це свідчить про суттєвий стратегічний розворот — від частини європейської інфраструктури миттєвих платежів до нових можливостей у сфері цифрових активів

Компанія, ймовірно, зосередиться на напрямках із високим потенціалом зростання, зокрема інфраструктурі стейблкоїнів.

Угода 2019 року на суму близько $3,2 млрд стала найбільшою для Mastercard на той момент. Вона була спрямована на посилення можливостей платежів з рахунку на рахунок і миттєвих переказів, особливо в країнах Північної Європи та загалом у Європі. До угоди входив бізнес Corporate Services компанії Nets, включно з інфраструктурою миттєвих платежів, клірингом і рішеннями для електронного білінгу. Тепер Mastercard планує частково розгорнути цю угоду назад, продавши підрозділ миттєвих платежів, водночас зберігаючи свою ширшу «мультирейкову» стратегію, яка дедалі більше інтегрує цифрові активи.

Переоцінка стратегії, ймовірно, пов’язана з низкою факторів. Передусім — посилення конкуренції та регуляторного тиску на ринку миттєвих платежів у Європі, що знижує економічну ефективність і стратегічну вагу цього бізнесу для довгострокового зростання Mastercard.

Водночас компанія активно розширює свою присутність у сфері цифрових активів. Яскравий приклад — очікуване придбання провайдера інфраструктури стейблкоїнів BVNK, яке до 2026 року може оцінюватися у $1,8 млрд. Продаж активів Nets може вивільнити капітал і управлінські ресурси, які Mastercard спрямує на стратегічно важливіші та швидкозростаючі напрями, такі як BVNK та інші рішення для ончейн-платежів.

Інвестори та аналітики здебільшого розглядають угоду з BVNK як розширення мультирейкової стратегії Mastercard у бік програмованої платіжної інфраструктури на базі блокчейну, транскордонного управління ліквідністю та розрахунків у стейблкоїнах. Саме ці напрями вважаються більш перспективними й стійкими порівняно з частиною традиційних інфраструктур миттєвих платежів.

Джерело: PYMNTS.

