Mastercard та Visa інвестували в Astrada

Astrada, платформа обробки даних для автоматизованих фінансових процесів, оголосила про закриття seed-раунду фінансування на $3,8 млн. Раунд очолили Bain Capital Ventures, QED Investors та Nyca Partners, також стратегічну інвестицію здійснила Mastercard і додаткову участь взяла наявна інвесторка Visa.

З моменту запуску у 2024 році Astrada обробила понад $750 млн витрат за картками та більше ніж 3 млн транзакцій у всіх трьох основних платіжних мережах через єдине API. Серед ранніх клієнтів — Workday, Zoho, Payhawk і Miter.

Оскільки бізнес дедалі активніше впроваджує ШІ-агентів для управління фінансовими процесами, потреба в єдиній платформі обробки даних у режимі реального часу стала критичною. Astrada займає центральне місце в цій трансформації, надаючи фінансовим платформам інфраструктуру для масштабної підтримки як людських, так і агентних витрат. Залучені кошти спрямують на прискорення розробки продукту та розширення партнерств у фінтех- і корпоративному фінансовому сегментах.

«Фінанси переходять від ручного до автономного управління — але інфраструктура не встигає за цими змінами, — сказав засновник і CEO Astrada Салман Саїд. — Ми створили Astrada як дата-шар у реальному часі, який потрібен фінансовим платформам у процесі еволюції до підтримки AI-агентів поряд із людьми. Завдяки підтримці інвесторів і стратегічних партнерів, які формують майбутнє платежів і фінансових сервісів, ми маємо всі передумови стати сполучною ланкою автономних фінансів».

Astrada базується у районі затоки Сан-Франциско та в Нью-Йорку. Компанію заснував і очолює Салман Саїд — один із перших співробітників Marqeta, де він керував бізнесом компанії у Північній Америці під час виходу на IPO.

Про Astrada

Astrada — це дата-шар для автономних фінансів, який забезпечує видимість бізнес-витрат у реальному часі через єдине API. Платформа надає доступ до даних карткових і банківських операцій у режимі реального часу в усіх трьох основних платіжних мережах, забезпечуючи безшовну інтеграцію без складних технічних підключень.

За матеріалами businesswire.com.