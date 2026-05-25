Токенізовані акції загрожують фрагментацією ліквідності та доходів — дослідження

25.05.2026 10:10
Ольга Деркач

Рішення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) дозволити третім сторонам розміщувати токенізовані акції може спричинити два структурні ризики — фрагментацію ліквідності та доходів. Про це йдеться у дослідженні Tiger Research

Фрагментація ліквідності може виникнути через розпорошення капіталу з централізованих бірж між різними блокчейн-платформами, заявив директор та керівник досліджень Tiger Research Раян Юн.

«Традиційні фінанси сприймають руйнування своєї раніше консолідованої централізованої ліквідності як серйозну структурну загрозу», — зазначив Юн.

Він пояснив, що коли треті сторони токенізують одну й ту саму публічну акцію на різних блокчейн-мережах та децентралізованих платформах, торгові обсяги та потоки ордерів, які мали б концентруватися на одному майданчику — наприклад NYSE або Nasdaq — натомість розподіляються між кількома платформами.

«Це створює розбіжності в цінах між платформами, збільшує прослизання під час великих угод і зрештою погіршує загальну ефективність ринку», — пояснив Юн.

Дослідження опублікували через п’ять днів після того, як SEC оголосила про так зване «інноваційне виключення», яке дозволить стороннім біржам розміщувати токенізовані акції без необхідності отримувати схвалення емітента.

Фрагментація доходів також залишається ризиком

Другим потенційним структурним ризиком є фрагментація доходів, яка безпосередньо випливає з фрагментації ринку.

«Коли токенізовані акції торгуються на різних платформах у розпорошеному вигляді, фінансові доходи, які мали б надходити внутрішнім біржам, натомість перетікають за кордон, що безпосередньо впливає на національну фінансову конкурентоспроможність», — сказав Юн.

Фрагментація капіталу вже почалася: цього тижня відкритий інтерес до реальних активів (RWA) на децентралізованій біржі Hyperliquid досяг історичного максимуму у $2,6 млрд.

Юн підсумував, що цей зсув «створює найглибшу стратегічну дилему як для традиційних фінансових установ, так і для регуляторів».

CEO напрямку цифрових активів FG Nexus Мая Вуїнович також попередила, що ринки можуть розділитися на «відокремлені пули ліквідності», що здатне створити «небезпечні помилки у відстеженні цін та вразливості до прихованого шортингу, коли бракує локальних покупців для стабілізації ціни конкретного токена».

Водночас комісарка SEC Гестер Пірс заявила, що будь-які винятки матимуть «обмежений характер» і дозволятимуть лише «цифрові представлення тих самих базових акцій, які інвестор уже сьогодні може придбати на вторинному ринку». Остаточні правила щодо дозволених та заборонених практик ще не затверджені.

Токенізовані акції мають і практичні переваги

Водночас існують аргументи на користь токенізованих акцій, які можуть забезпечити ринку практичні переваги — швидші розрахунки, дробове володіння, нижчі транзакційні витрати та потенціал для цілодобової торгівлі, зазначає Blockchain Council.

Глобальна доступність також дозволяє інвесторам за межами США отримувати доступ до популярних американських акцій без обмежень місцевих брокерів.

Старший аналітик Siebert Financial Браян Вітен заявив: «Ми вважаємо, що це пришвидшить перехід фінансової системи США від застарілої інфраструктури до ончейн-інфраструктури на базі блокчейну. Ми очікуємо, що частина цього капіталу зрештою перейде до якісних блокчейн-мереж на кшталт Біткоїна та Hyperliquid».

Джерело: Cointelegraph.

