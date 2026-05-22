З’явився рейтинг країн за темпом розвитку стартап-екосистем: на якому місці Україна

StartupBlink – глобальна дослідницька платформа світової екосистеми стартапів – опублікувала аналітичний звіт Global Startup Ecosystem Index 2026
У цілому Україна посіла 43 місце. У центрі уваги звіту — зростання стартап-екосистеми, блокчейн та веб-розробка.
Український фонд стартапів ділиться ключовими поінтами звіту стосовно України, які відображають актуальний стан розвитку української екосистеми інновацій.
- Річний приріст екосистеми +7%
- Сукупна вартість української екосистеми інновацій $20,7 млрд
Україна впевнено закріплює свої позиції на міжнародній технологічній мапі, посідаючи за рівнем розвитку екосистеми інновацій:
- 26-те місце у Європі
- 8 місце у Східній Європі
Також у рейтингу країн Східної Європи Україна посідає:
- 5 місце за показником Ecosystem Brand Value
- 5 місце за показником розвитку блокчейн
- 3 місце за показником розвитку веб-розробки
Окремо у звіті відзначено Київ – він посів:
- 5 місце у рейтингу міст Східної Європи
- 18 місце – у рейтингу Європи
- 74-те місце у світовому рейтингу міст
Загальні висновки цьогорічної присутності України у звіті Global Startup Ecosystem Index 2026
Стрімкий розвиток веб-розробки та блокчейн-технологій в Україні підтверджує високий рівень української технічної експертизи та конкурентоспроможність наших команд на глобальному ринку.
Про рейтинг стартап-екосистеми від StartupBlink
Це глобальна дослідницька платформа екосистеми стартапів, яка щорічно публікує аналітику про інноваційну економіку, аби підтримувати тих, хто ухвалює рішення, у розвитку їх інноваційних проєктів.
Це рейтинг екосистеми стартапів з понад 1500 міст і 120 країн. Глобальна карта від StartupBlink містить сотні тисяч зареєстрованих стартапів, коворкінгів і акселераторів, демонструючи актуальний стан розвитку інновацій у всьому світі.
Екосистемні партнери Startup Blink – Український фонд стартапів та Techosystem.
