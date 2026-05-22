З’явився рейтинг країн за темпом розвитку стартап-екосистем: на якому місці Україна

22.05.2026 18:50
Микола Деркач

StartupBlink – глобальна дослідницька платформа світової екосистеми стартапів – опублікувала аналітичний звіт Global Startup Ecosystem Index 2026

У цілому Україна посіла 43 місце. У центрі уваги звіту — зростання стартап-екосистеми, блокчейн та веб-розробка.

Український фонд стартапів ділиться ключовими поінтами звіту стосовно України, які відображають актуальний стан розвитку української екосистеми інновацій.

  • Річний приріст екосистеми +7%
  • Сукупна вартість української екосистеми інновацій $20,7 млрд

Україна впевнено закріплює свої позиції на міжнародній технологічній мапі, посідаючи за рівнем розвитку екосистеми інновацій:

  • 26-те місце у Європі
  • 8 місце у Східній Європі

Також у рейтингу країн Східної Європи Україна посідає:

  • 5 місце за показником Ecosystem Brand Value
  • 5 місце за показником розвитку блокчейн
  • 3 місце за показником розвитку веб-розробки

Окремо у звіті відзначено Київ – він посів:

  • 5 місце у рейтингу міст Східної Європи
  • 18 місце – у рейтингу Європи
  • 74-те місце у світовому рейтингу міст

Загальні висновки цьогорічної присутності України у звіті Global Startup Ecosystem Index 2026

Стрімкий розвиток веб-розробки та блокчейн-технологій в Україні підтверджує високий рівень української технічної експертизи та конкурентоспроможність наших команд на глобальному ринку.

Про рейтинг стартап-екосистеми від StartupBlink

Це глобальна дослідницька платформа екосистеми стартапів, яка щорічно публікує аналітику про інноваційну економіку, аби підтримувати тих, хто ухвалює рішення, у розвитку їх інноваційних проєктів.

Це рейтинг екосистеми стартапів з понад 1500 міст і 120 країн. Глобальна карта від StartupBlink містить сотні тисяч зареєстрованих стартапів, коворкінгів і акселераторів, демонструючи актуальний стан розвитку інновацій у всьому світі.

Екосистемні партнери Startup Blink – Український фонд стартапів та Techosystem.

