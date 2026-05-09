В Україні збільшать гранти для малого бізнесу

09.05.2026 10:00
Микола Деркач

Кабмін затвердив нові правила роботи державної програми «Власна справа», які офіційно наберуть чинності з 1 вересня 2026 року. Вони зосереджені на підтримці малого бізнесу

«У межах політики «Зроблено в Україні» мікрогранти вже допомогли понад 34 тисяч українців відкрити бізнес, створити 60 тисяч робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку», — повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

За її словами, з 1 вересня 2026 року програма працюватиме за новою моделлю.

Це повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців:

  • на старт бізнесу — від 100 до 300 тис. грн (з можливістю збільшення до 500 тис. грн)
  • на масштабування — від 500 тис. до 1,5 млн грн (з можливістю збільшення до 2,5 млн грн)

Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг та розвиток виробництва.

«Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць — збільшили мікрогранти до 300–500 тисяч грн залежно від кількості робочих місць, для молоді — до 200 тисяч грн на старт бізнесу, — написала Юлія Свириденко. — Працюємо, щоб можливості відкрити власний бізнес були доступні у громадах по всій країні».

Подати заявки можна через портал Дія.

Раніше ми писали, чому українцям блокують рахунки за кордоном. Українці дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли рахунок у європейському банку раптово блокується — без попередження і без чітких пояснень. І найнеприємніше — це не збій системи і не поодинокі випадки.

