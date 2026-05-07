Які податкові пільги надаються мобілізованим ФОПам

07.05.2026 17:40
Ольга Деркач

Самозайняті українці, які стали на захист країни, можуть отримати податкові пільги на час служби. Йдеться про ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і були мобілізовані або уклали контракт із ЗСУ

Пільги поширюються лише на тих підприємців, які мали статус ФОП або самозайнятої особи ще до призову чи підписання контракту.

На період військової служби захисники звільняються від сплати низки податків та обов’язкових платежів. Зокрема, їм не потрібно нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок за себе.

Також на цей час скасовується обов’язок подавати податкову звітність щодо цих платежів.

Пільга діє навіть у випадках, якщо підприємець має найманих працівників або продовжує отримувати дохід від бізнесу під час служби.

Звільнення від податків починає діяти з першого числа місяця, в якому особу мобілізували або вона уклала контракт, і триває до останнього дня місяця демобілізації чи звільнення зі служби. При цьому пільга застосовується не раніше 24 лютого 2022 року.

Щоб скористатися правом на звільнення від податків, необхідно подати до податкової служби за місцем реєстрації копію військового квитка або іншого документа, який підтверджує мобілізацію чи проходження служби. У разі контрактної служби також може знадобитися копія контракту — якщо відповідних даних немає у контролюючого органу.

Для підтримки військовослужбовців-підприємців у територіальних органах ДПС створили спеціальні тимчасові робочі групи та окремі гарячі лінії. Отримати консультацію можуть як самі захисники, так і їхні представники за довіреністю.

Джерело: Державна податкова служба України.

