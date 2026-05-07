Як ВПО отримати житлову субсидію

В Україні існує багато соціальних програм для допомоги ВПО, які змушені були змінити місце проживання та потребують підтримки. Держава також надає їм можливість отримати субсидію на загальних умовах

Про це інформує Міністерство соціально політики, сім’ї та єдності України, передає ІА «Ре-Інформ».

Отримати підтримку у сплаті житлово-комунальних послуг можуть сім’ї, у яких плата за ЖКП більша визначеного для них обов’язкового платежу.

Розмір субсидії

Розмір розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава.

Зазначають, що при призначенні субсидії до загального доходу не враховується допомога на проживання для ВПО.

Куди звертатися для оформлення:

Сервісний центр Пенсійного фонду України;

Центр надання адміністративних послуг;

уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Водночас можна оформити субсидію онлайн через:

портал Дія

вебпортал електронних послуг ПФУ;

мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Що потрібно для оформлення субсидії

Заява про призначення субсидії. Декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Довідка про статус ВПО.

Перевірити, чи призначено субсидію на оплату ЖКП можна, звернувшись особисто до органу, в якому подавали документи на отримання субсидії або на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

Субсидія надається за місцем фактичного проживання – укладання договору оренди житла не є обов’язковим.

