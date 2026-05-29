Скільки заробляють українські АЗС на бензині та дизелі

Українські мережі автозаправних станцій заробляють у середньому 3-5 грн з кожного літра бензину або дизеля

Про це розповів директор «Консалтингової компанії А-95» Сергій Куюн, пише ua.news.

За його словами, найбільшу частку у вартості пального займає імпорт нафтопродуктів — приблизно 50% кінцевої ціни. Через зупинку Кременчуцького нафтопереробного заводу Україна наразі повністю залежить від імпортного пального.

Суттєву частину ціни також формують податки. Частка акцизу та ПДВ у вартості дизеля сягає близько 35%, а у бензині — майже 40%.

До структури ціни входять і витрати на логістику, зарплати працівників, утримання інфраструктури та інші операційні витрати мереж.

Куюн зазначив, що чистий прибуток більшості АЗС становить лише 5-7% від вартості літра пального.

Експерт також поділив українські мережі АЗС на три основні категорії.

До преміумсегмента він відніс SOCAR, OKKO та WOG.

У середньому ціновому сегменті працюють AMIC, UPG, KLO та Укрнафта. При цьому державна Укрнафта, за словами Куюна, продає пальне з мінімальною маржею, оскільки виконує функцію цінового регулятора на ринку.

До бюджетного сегмента належать БРСМ-Нафта, Avantage 7 та Marchal. Ці мережі разом мають близько 800 АЗС, що становить приблизно 15% українського паливного ринку.

Експерти прогнозують, що ціни на пальне в Україні й надалі залежатимуть від імпортних поставок, податкового навантаження та ситуації на світовому нафтовому ринку.

Станом на кінець травня 2026 року на українських АЗС зберігається помітна різниця у вартості пального залежно від мережі. Найбільший розрив цін спостерігається на бензині та преміальному пальному, що дозволяє водіям суттєво економити при виборі заправки.

Середня ціна бензину А-95 в Україні становить близько 76,70 грн за літр, а дизельного пального — приблизно 87,35 грн за літр.

