Польща взялася за податки українців: кому загрожують борги

У Польщі почастішали випадки, коли українцям донараховують податки через проживання та роботу в країні. Йдеться насамперед про громадян, які переїхали до Польщі після початку повномасштабної війни, але продовжили дистанційно працювати на українські компанії та сплачувати податки в Україні

За польським законодавством, податкові зобов’язання можуть виникнути після перебування в країні понад 183 дні на рік або у випадку, якщо Польща стає центром життєвих інтересів людини. Це може стосуватися місця проживання сім’ї, навчання дітей, основного джерела доходу чи навіть банківських рахунків.

Юристи зазначають, що багато українців помилково вважають: якщо податки вже сплачуються в Україні, то польський PIT їх не стосується. Однак після набуття статусу податкового резидента Польща може вимагати сплати податків із усіх доходів, зокрема отриманих від іноземного роботодавця.

Останнім часом податкові консультанти дедалі частіше стикаються з випадками, коли українці звертаються вже після кількох років проживання у Польщі — із простроченими деклараціями, податковими боргами та нарахованою пенею.

Водночас між Україною та Польщею діє угода про уникнення подвійного оподаткування. Вона визначає, яка країна має право оподатковувати конкретний дохід і як уникнути повторної сплати податків. Однак цей механізм не працює автоматично.

Експерти пояснюють, що для уникнення подвійного оподаткування українцям необхідно правильно задекларувати доходи у Польщі та, за потреби, підтвердити податки, вже сплачені в Україні.

Ігнорування цих правил може призвести до серйозних наслідків: податкової заборгованості у Польщі, нарахування відсотків, а в окремих випадках — навіть звинувачень у податкових правопорушеннях або злочинах.

