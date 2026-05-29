ДПС запустила новий сервіс для бізнесу

Державна податкова служба представила новий електронний сервіс для підприємців, які працюють на ринку пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Інструмент автоматично інформуватиме бізнес про необхідність оновлення ліцензійних даних у державних реєстрах

За її словами, підприємцям часто складно оперативно відстежувати всі зміни, які стосуються ліцензій, реєстраторів розрахункових операцій (РРО), програмних РРО та іншої документації.

«Бізнесу не завжди просто встежити за всіма змінами у документах та реєстрах. Особливо коли йдеться про ліцензії, РРО/ПРРО та постійні оновлення даних», — зазначила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Новий сервіс працюватиме у форматі автоматичних повідомлень. Якщо підприємець внесе зміни до РРО, ПРРО, книг обліку розрахункових операцій або розрахункових книжок, система нагадає про необхідність оновити відповідні дані в ліцензійних реєстрах.

Йдеться про два державні реєстри:

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального;

Єдиний реєстр ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

У ДПС наголошують, що своєчасне оновлення інформації є критично важливим для бізнесу. У разі невнесення змін до реєстрів підприємці можуть зіткнутися зі значними фінансовими санкціями.

Зокрема, штраф може сягати 200% вартості реалізованої продукції. Крім того, повторні порушення здатні призвести до анулювання ліцензії, що фактично означає зупинку діяльності в ліцензованому сегменті.

У податковій розраховують, що новий сервіс допоможе зменшити кількість випадків, коли компанії порушують вимоги через неуважність або несвоєчасне оновлення даних.

За словами Лесі Карнаух, розвиток цифрових інструментів залишається одним із ключових напрямів модернізації служби.

«Вже понад 1,5 року ми активно та послідовно трансформуємо роботу податкової. Бо взаємодія з кожним платником податків має бути більш прозорою, зручною та зрозумілою. Це одна із важливих складових детінізації економіки», — наголосила вона.

Запуск нового інструменту став черговим кроком у цифровізації податкових сервісів. У ДПС очікують, що автоматичні нагадування допоможуть бізнесу своєчасно виконувати вимоги законодавства, зменшать ризик штрафів та спростять роботу підприємців, які здійснюють діяльність у сферах з підвищеними ліцензійними вимогами.

Джерело: Державна податкова служба.