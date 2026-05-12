Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова

За підсумками січня — квітня 2026 року українські платники перерахували 238,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 17,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Додаткові надходження до бюджету склали 35,1 млрд грн. У Державній податковій службі зазначають, що така динаміка свідчить про відповідальне ставлення роботодавців до оформлення трудових відносин та стабільну роботу українського бізнесу навіть в умовах війни.

Єдиний соціальний внесок є одним із ключових джерел фінансування державної соціальної системи. Кошти спрямовуються на виплату пенсій, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших соціальних виплат.

Платниками ЄСВ є роботодавці — як юридичні, так і фізичні особи, які використовують найману працю. Також внесок зобов’язані сплачувати фізичні особи-підприємці та громадяни, які провадять незалежну професійну діяльність.

У ДПС нагадали, що перевірити стан розрахунків із бюджетом та наявність заборгованості можна кількома способами. Зокрема, це доступно у приватній частині Електронного кабінету платника податків на порталі ДПС у розділі «Стан розрахунків з бюджетом».

Крім того, інформацію можна переглянути через мобільний застосунок Моя податкова або звернувшись особисто чи через представника до центру обслуговування платників за місцем реєстрації.

Зростання надходжень ЄСВ відбувається на тлі поступового відновлення ринку праці та адаптації бізнесу до нових економічних умов. Водночас для держави стабільна сплата внеску залишається критично важливою, адже саме ці кошти забезпечують фінансування базових соціальних гарантій для мільйонів українців.

Нагадаємо, що Податкова запустила новий інструмент для бізнесу — «Аналітика РРО/ПРРО в України: ключові показники».

Джерело: Державна податкова служба України.