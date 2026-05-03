Платники податків у небезпеці: ДПС попередила про фішингові листи

03.05.2026 10:00
Микола Деркач

Фішингові листи нібито від імені ДПС: зафіксовано нову хвилю фейкової розсилки

Фото: tax.gov.ua

«Платники податків масово отримують електронні листи, які нібито надходять від Державної податкової служби України. У темі таких листів зазначається про «розбіжності у звітності», однак насправді вони не мають жодного стосунку до податкової служби», — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Такі листи надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять шкідливі вкладення або посилання. Їх відкриття може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до пристроїв користувачів.

«Наголошуємо: усі офіційні електронні адреси ДПС мають домен @tax.gov.ua, а офіційна пошта – [email protected]. Якщо лист надійшов з іншого домену – це є ознакою підробки», — пояснили експерти ДПСУ.

Особливу небезпеку становлять вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли з розширеннями .exe та .scr, у яких може бути приховане програмне забезпечення для віддаленого доступу.

Фахівці закликали дотримуватися базових правил кібергігієни:

  • не відкривати підозрілі файли,
  • уважно перевіряти адресу відправника та не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

Які податки потрібно сплатити при отриманні спадщини 29.04.2026

Звітність для ФОПів змінили: як подавати декларацію 29.04.2026

Названо найвідповідальніших платників податків серед продуктових мереж 29.04.2026

Податкова стратегія України зміниться — Зеленський 22.04.2026

Названо, скільки податків вже сплатив Нафтогаз у 2026 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків 22.04.2026

