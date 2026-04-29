У Дії з’явилася нова військова облігація

29.04.2026 12:10
Ольга Деркач

У застосунку Дія розширили лінійку військових облігацій — користувачам стала доступною нова облігація під назвою Білогірськ

У Дії з’явилася нова військова облігація

Про це пише Дія у своєму Telegram.

Інструмент дозволяє українцям інвестувати в державу та паралельно підтримувати Сили оборони, оформлюючи покупку повністю онлайн без паперових документів і складних процедур.

Нова облігація має фіксовані параметри. Її вартість становить ₴1 040, дохідність — 15,5% річних, а дата виплати запланована на 21 липня 2027 року. Як і в інших випусках військових облігацій, держава гарантує повернення інвестованих коштів разом із нарахованим доходом.

Кошти, залучені від продажу облігацій, спрямовуються на фінансування потреб українських захисників і захисниць, а також на підтримку економічної стабільності країни в умовах війни. Таким чином інструмент поєднує інвестиційну складову та прямий внесок у обороноздатність держави.

Попит на військові облігації через Дію залишається високим. За час роботи сервісу українці вже придбали понад 25,2 млн таких облігацій. Загальна сума інвестицій перевищила ₴26,1 млрд, що стало значним джерелом фінансування для Сил оборони.

Цікаве по темі: Скільки грошей Україна залучила від ОВДП з початку воєнного стану

Процес купівлі максимально спрощений і займає лише кілька хвилин. Користувачу потрібно відкрити застосунок Дія, перейти до розділу Військові облігації на головному екрані, обрати випуск Білогірськ, визначити партнера та кількість облігацій, після чого підписати угоду та здійснити оплату.

Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України.

Нагадаємо, що в Україні можуть з’явитися зелені облігації. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку провела робочу зустріч із представниками міжнародних організацій та експертного середовища, присвячену розвитку ринку зелених облігацій в Україні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як отримати від держави грант на власну справу — інструкція

НБУ випустив нову пам’ятну монету

ПриватБанк спростив податкову звітність для бізнесу

Новини по темі
У Дії запустили нові функції для бізнесу 29.04.2026

У Дії запустили нові функції для бізнесу
У Дії запустили реєстрацію громадських організацій 21.04.2026

У Дії запустили реєстрацію громадських організацій
На порталі Дія запустили нову послугу 16.04.2026

На порталі Дія запустили нову послугу
Українці за кордоном можуть подати заявку на компенсацію через Дію 15.04.2026

Українці за кордоном можуть подати заявку на компенсацію через Дію
У Дії готують запуск сервісу для сплати податків і контролю майна 14.04.2026

У Дії готують запуск сервісу для сплати податків і контролю майна
Як купити авто онлайн через Дія.Підпис та UDRIVE 07.04.2026

Як купити авто онлайн через Дія.Підпис та UDRIVE

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

 PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують
ТОП статей 27.04.2026

PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують

Останні новини
Сьогодні  20:00

НБУ виключив колектора з реєстру

 Сьогодні  19:40

Які податки потрібно сплатити при отриманні спадщини

 Сьогодні  19:00

Озоновий шар Землі може відновлюватись, але є нюанс

 Сьогодні  17:40

У Дії запустили нові функції для бізнесу

 Сьогодні  17:40

Біткоїн накриває хвиля FOMO: прогнози

 Сьогодні  17:00

Звітність для ФОПів змінили: як подавати декларацію

 Сьогодні  16:20

Visa запускає оплату криптовалютою без посередників

