Як отримати від держави грант на власну справу — інструкція

У 2026 році в Україні продовжує активно діяти урядова програма «Власна справа», яка є частиною великого проєкту «єРобота». Головна мета ініціативи – стимулювати підприємницьку діяльність та створення нових робочих місць

Про це йдеться у матеріалі Реінформ.

Гранти надаються Державною службою зайнятості за підтримки Міністерства економіки України. Цьогоріч умови програми було вдосконалено: збільшено суми виплат та розширено коло банків-партнерів, які здійснюється фінансування.

Отримати кошти можуть як діючі підприємці (ФОП та юридичні особи), так і громадяни, які лише планують розпочати власну справу.

Розмір фінансової допомоги у 2026 році залежить від кількості створених підприємцем робочих місць:

до 100 000 грн – за умови реєстрації ФОП (без обов’язкового створення робочих місць);

до 200 000 грн – за умови створення щонайменше одного робочого місця;

до 300 000 грн – за умови створення двох і більше робочих місць;

Також грантова програма пропонує спеціальні умови підвищеного фінансування для окремих категорій громадян:

для молоді (18–25 років) – можливість отримати до 200 000 грн на старт бізнесу за умови реєстрації ФОП;

для прифронтових та деокупованих регіонів – підприємці, які працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях можуть отримати до 300 000 грн за умови створення одного робочого місця, та до 500 000 грн за умови створення не менше двох робочих місць;

для сфери освіти та креативу – проєкти у сфері дошкільної освіти та креативних індустрій можуть претендувати на суму до 1 000 000 грн.

Для грантів понад 500 тис. грн обов’язковими є співфінансування (30% вартості проєкту за власний рахунок) та досвід роботи в цій галузі від 12 місяців.

Процес подачі заявки максимально цифровізований і відбувається через портал Дія. Щоб претендувати на грант, необхідно виконати кілька чітких кроків:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП або BankID;

заповнити онлайн-заявку

розробити та завантажити бізнес-план за встановленою державною формою;

пройти співбесіду з фахівцями центру зайнятості.

Після отримання позитивного рішення протягом 20 робочих днів необхідно зареєструвати ФОП або юридичну особу (якщо ви фізична особа) та підписати договір з уповноваженим банком. Також у цей термін потрібно подати документи для відкриття спеціального рахунку, на який буде зараховано кошти мікрогранту.

Важливо пам’ятати, що грантові кошти є безповоротними за умови виконання ключових вимог держави. Підприємець зобов’язаний здійснювати діяльність не менше трьох років, вчасно сплачувати податки та збори до бюджету, а також створити обіцяну кількість робочих місць протягом перших шести місяців після отримання фінансування. Якщо ж ці умови будуть порушені, суму гранту доведеться повернути.

