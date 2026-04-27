Українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн: як взяти участь

Один із найбільших стартап-конкурсів світу відкрив відбір для українських команд. Startup World Cup 2026 дає можливість залучити $1 млн інвестицій і представити свій продукт на глобальній арені

Про це повідомляє Дія.City у своєму Telegram.

Українські стартапи можуть подати заявку на національний відбір і поборотися за участь у світовому фіналі, який відбудеться у Кремнієвій долині. Переможець отримає шанс змагатися з провідними інноваційними компаніями з різних країн та претендувати на головний приз у розмірі $1 млн.

Хто може взяти участь

До конкурсу запрошують стартапи, які вже мають сформовану команду та готові презентувати свій продукт інвесторам. Важливою умовою є наявність перших результатів — клієнтів, продажів або мінімально життєздатного продукту (MVP).

Організатори також звертають увагу на інноваційність і потенціал масштабування проєкту, адже саме ці фактори є ключовими для виходу на міжнародний ринок і залучення інвестицій.

Коли відбудеться відбір

Фінал українського етапу запланований на 28 травня 2026 року. Він проходитиме в межах 2U Tech Forum 2026 — однієї з ключових технологічних подій для української інноваційної екосистеми.

Переможець національного відбору отримає можливість представити Україну у США вже в листопаді, де проходитиме глобальний фінал Startup World Cup.

Як подати заявку

Заявки на участь у відборі приймаються до 15 травня. Стартапам необхідно пройти реєстрацію та подати заяву відповідно до вимог конкурсу.

Регіональний етап в Україні організовує EIT Community Hub Ukraine у партнерстві з Pegasus Tech Ventures за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Участь у Startup World Cup відкриває для українських команд доступ до міжнародної інвесторської спільноти, нових ринків і можливостей масштабування бізнесу.

