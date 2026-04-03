Українська інвестгрупа Toloka інвестувала у стартапи Y Combinator $2,5 млн

Український синдикат Toloka вперше долучився до інвестицій у стартапи акселератора Y Combinator на ранній стадії. Загальна сума вкладень становила $2,5 млн — кошти спрямували у 27 компаній ще до проведення демо-дня
Про це повідомляє Forbes Ukraine.
Угоду реалізували через партнерство із синдикатом Founder Factor, створеним випускниками Y Combinator. Завдяки цьому Toloka отримала доступ до проєктів раніше за більшість інвесторів.
Інвесткоманда проаналізувала близько 200 стартапів зимового батчу YC 2026 та відібрала 27. Основний фокус — проєкти у сфері штучного інтелекту, зокрема Samora, Robby і Carson.
Середній чек інвесторів становив $10 000–15 000.
У Toloka пояснюють, що новий напрям інвестицій пов’язаний із диверсифікацією портфеля. Раніше синдикат інвестував у компанії з виторгом від $1 млн, тепер — у стартапи на ранніх стадіях із мінімальними доходами.
У березні 2026 року Toloka.vc також інвестував $745 тис у американський стартап Lucid Bots, який розробляє роботів для висотних робіт.
Співзасновники Toloka.vc
Олександр Колб — підприємець, засновник і CEO маркетингової компанії Promodo. Один із ініаторів створення Харківського IT Кластера, де входив до наглядової ради, а також був членом наглядової ради Харківського національного університету радіоелектроніки.
Тарас Кириченко до 2019 року очолював Правекс-Банк, заснований Леонідом Черновецьким. Також працював у наглядовій раді державного Ощадбанку, а у вересні 2021 року приєднався до наглядової ради компанії Нова пошта.
Ігор Шойфот — венчурний інвестор і партнер фонду TMT Investments. Народився в росії, згодом переїхав до США. У коментарі Forbes зазначав, що має лише американське громадянство і ніколи не володів російським паспортом.
