НБУ оштрафував фінансову компанію на ₴11 млн

31.03.2026 11:10
Микола Деркач

Нацбанк України застосував до ТОВ «Смартівей Юкрейн» заходи впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 березня 2026 року за результатами планової інспекційної перевірки, що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку.

Щодо штрафу

Штраф у розмірі 11 641 600 грн застосовано за порушення окремих вимог:

  • Закону України «Про споживче кредитування»;
  • ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
  • ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
  • Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування;
  • Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит);
  • Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

ТОВ «Смартівей Юкрейн» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Щодо застереження

Застереження застосовано за порушення окремих вимог Закону України «Про споживче кредитування», Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (чинне на день вчинення порушення) та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

ТОВ «Смартівей Юкрейн» зобов’язане у строк до 30 квітня 2026 року вжити заходів для недопущення в подальшій діяльності зазначених у застереженні порушень.

«Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома фінансовій компанії у встановленому ним порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання такого акта поштою», — йдеться у повідомленні Нацбанку.

