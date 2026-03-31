НБУ оштрафував фінансову компанію на ₴11 млн

Нацбанк України застосував до ТОВ «Смартівей Юкрейн» заходи впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 березня 2026 року за результатами планової інспекційної перевірки, що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку.

Щодо штрафу

Штраф у розмірі 11 641 600 грн застосовано за порушення окремих вимог:

Закону України «Про споживче кредитування»;

ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;

Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування;

Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит);

Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

ТОВ «Смартівей Юкрейн» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

Щодо застереження

Застереження застосовано за порушення окремих вимог Закону України «Про споживче кредитування», Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (чинне на день вчинення порушення) та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

ТОВ «Смартівей Юкрейн» зобов’язане у строк до 30 квітня 2026 року вжити заходів для недопущення в подальшій діяльності зазначених у застереженні порушень.

«Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома фінансовій компанії у встановленому ним порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання такого акта поштою», — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ схвалив новий план євроінтеграції

НБУ запровадить тарифи на послуги BankID

НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%