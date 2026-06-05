Як змінилися ціни на житло в Україні у 2026

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA дослідив ринок житлової нерухомості в Україні за травень 2026 року. У звіті представлено динаміку цін, попиту та пропозиції на ринку продажу новобудов та вторинки, а також у сегменті оренди. Дані порівнюються з квітнем 2026 року та травнем 2025 року

Ринок новобудов: ціни повільно йдуть вгору, попит коливається

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом травня коливалась у межах кількох відсотків у залежності від регіону. Найбільше за місяць ціни зросли у Чернігівській області — +13% порівняно з квітнем. Річна динаміка в цінах найбільш помітна в Івано-Франківській (+20%), Тернопільській (+19%), Житомирській (+19%), Кіровоградській (+14%), Вінницькій (+14%) та Хмельницькій (+14%) областях.

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у травні становила $1 429/м² (-0,6% порівняно з квітнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 729, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $882/м².

Вторинний ринок: попит продовжує падати, а ціни ростуть

Ціни

За даними DIM.RIA, ціни на вторинне житло переважно зростали протягом травня. Найбільший стрибок відбувся у Чернівецькій (+12%), Кіровоградській (+9%) та Рівненській (+8%) областях. Помітне зменшення цін фіксувалося у Херсонській (-9%) та Чернігівській областях (-8%).

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у травні зафіксована на Херсонщині — $15,5 тис. (-9% порівняно з квітнем). Найдорожче житло у Києві: середня вартість у травні становила $89 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у травні в середньому коштувала $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.

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Ринок оренди: пропозиція зростає в рази, ціни теж йдуть вгору

Пропозиція

У травні спостерігалось стрімке зростання кількості оголошень про оренду житла. Найбільший ріст відбувся у Сумській (+650%), Чернігівській (+442%), Кіровоградській (+213%) та Житомирській (+159%) областях.

Ціни

У травні 2026-го Київ знову очолив список за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 26 тис. грн, це на 13% більше у порівнянні з минулим місяцем. На Закарпатті ціна дещо знизилась і становила 22,5 тис. грн. Також у травні значне подорожчання оренди відбулося в Сумській області — +165%, таким чином середня вартість за однокімнатну квартири сягнула 14,6 тис. грн.

Найдешевше житло у Чернігівській та Запорізькій областях: однокімнатна квартира в середньому коштує 6 тис. грн за місяць.

У столиці найдорожча оренда в Печерському районі — 35 тис. грн (+13% порівняно з квітнем), найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

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