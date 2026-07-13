Де в Україні найдорожче та найдешевше житло — огляд

У червні 2026 року ринок нерухомості України продовжив рухатися різними темпами в окремих сегментах: ціни на житло переважно зростали, попит на новобудови знизився, а ринок оренди продемонстрував одночасне збільшення і пропозиції, і кількості потенційних орендарів

Такі висновки містяться у новому аналітичному звіті маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA.

Ринок новобудов: попит падає всюди, ціни переважно зростають

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом червня здебільшого зростала у межах кількох відсотків залежно від регіону. Найбільше за місяць ціни зросли у Черкаській (+7,5%) та Чернівецькій (+6,4%) областях. Помітне падіння середніх цін протягом місяця фіксувалось у Запорізькій (-6,3%) та Кіровоградській (-4,8%) областях. Найбільше річне зростання цін зафіксовано в Івано-Франківській (+20%), Тернопільській (+20%), Чернівецькій (+17%) та Житомирській (+17%) областях.

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у червні становила $1 379/м² (-3,5% порівняно з травнем). Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 697. Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $879/м².

Вторинний ринок: попит продовжує падати, а ціни ростуть

Пропозиція

Протягом червня кількість пропозицій змінювалась у залежності від регіону. Найпомітніше збільшення пропозиції відбулось у Волинській (+10%), Сумській (+10%) та Чернігівській (+8%) областях. Значне зменшення фіксувалось у Києві (-11%).

Ціни

За даними DIM.RIA, ціни на вторинне житло переважно зростали протягом червня. Найбільший стрибок відбувся у Кіровоградській (+19%), Чернігівській (+16%) та Чернівецькій (+11%) областях. Зменшення цін фіксувалося лише у Волинській області (-3%).

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у червні зафіксована на Херсонщині — $17 тис. (+10% порівняно з травнем). Найдорожче житло традиційно у Києві: середня вартість однокімнатної квартири у червні становила $89,8 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у червні в середньому коштувала $180 тис., а найдоступнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $49 тис.

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Ринок оренди: пропозиція та попит зростають, ціни теж йдуть вгору

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у червні кількість оголошень про оренду житла продовжила зростати у всіх регіонах. Найбільший ріст фіксувався у Херсонській (+108%), Житомирській (+52%), Кіровоградській (+49%) та Черкаській (+42%) областях.

Ціни

У червні 2026-го Київ надалі очолює рейтинг за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 27 тис. грн, це на 4% більше у порівнянні з травнем. На Закарпатті ціна залишилася такою самою, як у травні — 22,5 тис. грн. У Черкаській області у червні зафіксовано значне подорожчання оренди — на 27%. У результаті середня вартість однокімнатної квартири тут зрівнялася зі Львівською областю і становить 19 тис. грн.

Найдешевше орендувати житло можна у Херсонській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 4 тис. грн за місяць.

У столиці ціни на оренду в червні зросли у всіх районах. Найдорожча оренда в Печерському районі — 36 тис. грн (+3% порівняно з травнем), найдешевша у Деснянському — 13 тис. грн за однокімнатну квартиру (+30% до травня).

Редакція PSM звертає увагу, що під час ухвалення рішення про купівлю чи оренду житла варто враховувати не лише його вартість, а й додаткові витрати — на оформлення угоди, ремонт, комунальні послуги та утримання нерухомості, адже саме вони можуть суттєво вплинути на загальний бюджет.

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