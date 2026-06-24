Скільки податків сплатив український бізнес у 2026

Переробна промисловість – лідер зі сплати податків: за 5 місяців забезпечено 17,9% усіх надходжень до зведеного бюджету

Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

За підсумками січня – травня 2026 року найбільший внесок у наповнення бюджету зробили підприємства переробної промисловості. Вони забезпечили 17,9 % усіх податкових надходжень до зведеного бюджету

«На сферу оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів припало 16,3% усіх податкових надходжень. Частка державного управління та оборони; обов’язкового соціального страхування становила 11,9%, а фінансової та страхової діяльності – 10,5%», – додала вона.

Очільниця ДПС зауважила, що податки – це не лише про бюджет. Це про те, що важливо для кожного з нас. Про зарплати, пенсії, соціальні програми. За кожною цифрою – підприємства та бізнес, який працює, попри всі виклики.

Читайте також: Скільки податку сплатили власники нерухомості у 2026 — ДПС

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року найбільший приріст сплачених податків продемонстрували ті самі чотири галузі:

переробна промисловість – +25,8 млрд грн (+17,3%);

фінансова та страхова діяльність – +24,9 млрд грн (+32,2%);

державне управління та оборона, обов’язкове соціальне страхування – +17,1 млрд грн (+17,4%);

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – +14,4 млрд грн (+9,9%).

«Вдячна кожному платнику податків за відповідальність та вагомий внесок у фінансову спроможність держави. Кожна гривня – це більше можливостей для держави підтримувати армію, фінансувати соціальні програми та забезпечувати роботу критично важливих сервісів для людей. А наше завдання – створювати умови, в яких бізнесу буде працювати простіше», – наголосила Леся Карнаух.

Редакція PSM7 звертає увагу, що зростання податкових надходжень від переробної промисловості та фінансового сектору свідчить про поступове відновлення ділової активності в Україні. Водночас стабільна сплата податків бізнесом залишається критично важливою для фінансування оборони країни, соціальних програм та підтримки економіки в умовах повномасштабної війни.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2026 — аналітика

Хто має сплатити податки на нерухомість в Україні

У Дії готують запуск сервісу для сплати податків і контролю майна