Скільки транспортного податку сплатили власники дорогих авто

За перше півріччя 2026 року власники дороговартісних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів України 166,8 млн грн транспортного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 61,2%

У січні–червні 2025 року місцеві бюджети отримали від сплати транспортного податку 103,4 млн грн. Таким чином, за рік сума надходжень збільшилася більш ніж на 63 млн грн.

Найбільше транспортного податку традиційно сплатили власники автомобілів у Києві. До бюджету столиці надійшло 46,7 млн грн, що становить понад чверть від загальної суми надходжень по Україні.

Серед регіонів найбільші показники також зафіксували у Дніпропетровській області, де власники авто сплатили 15,7 млн грн. До четвірки лідерів увійшли Львівська область із результатом 12,6 млн грн та Одеська область, місцевий бюджет якої отримав 12,4 млн грн.

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років. Ще однією умовою є середньоринкова вартість транспортного засобу: вона має перевищувати 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного року.

Ставка податку є однаковою для всіх автомобілів, що відповідають визначеним критеріям, і становить 25 тис. грн на рік за кожен транспортний засіб.

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Перелік моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2026 році, оприлюднений на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Під час формування переліку враховуються марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, тип пального та інші характеристики транспортного засобу.

Фізичним особам суму податку розраховують контролюючі органи. Власникам автомобілів надсилають податкові повідомлення-рішення, у яких зазначають суму зобов’язання та реквізити для оплати. Сплатити податок необхідно протягом 60 днів із моменту отримання такого повідомлення.

Юридичні особи самостійно визначають суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року, подають відповідну декларацію та здійснюють оплату авансовими внесками щокварталу.

Транспортний податок належить до податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів. Отримані кошти громади можуть спрямовувати на фінансування соціальних програм, ремонт доріг, розвиток комунальної та іншої місцевої інфраструктури.

Суттєве зростання надходжень у 2026 році не лише демонструє підвищення рівня податкової дисципліни серед власників дорогих автомобілів, а й надає громадам додаткові фінансові можливості. У період, коли потреби регіонів постійно зростають, кожна сплачена гривня стає внеском у стійкість місцевих бюджетів і розвиток територій.

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Джерело: ДПС.