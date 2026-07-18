Скільки грошей до бюджету сплатили великі платники податків

Майже половину надходжень до бюджету України перерахували великі платники

Про це розповіла в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що впродовж першого півріччя 2026 року платники податків, включені до Реєстру великих платників на 2026 рік, перерахували до Зведеного бюджету України 579,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Це 48,8 % усіх податкових надходжень до бюджету країни.

«Є речі, від яких стійкість країни залежить не менше, ніж від здатності тримати оборону. Належна сплата податків – це те, без чого держава також не вистоїть. Майже кожна друга гривня податків, яка сьогодні надходить до бюджету України, – це внесок великого бізнесу», – сказала вона.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження від великих платників зросли на 40,1 млрд грн, або на 7,4 %.

За підсумками січня – червня 2026 року найбільше зросли надходження від:

податку на прибуток підприємств – на 19,5 млрд грн (+14,6 % до відповідного показника минулого року);

податку та збору на доходи фізичних осіб – на 13,3 млрд грн (+16 %);

податку на додану вартість – на 9,9 млрд грн (+7,1 %);

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – на 8,6 млрд грн (+15,1 %);

рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення – на 7,1 млрд грн (+35,2 %).

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Найбільший приріст сплати податків продемонстрували підприємства таких галузей:

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – +15,9 млрд грн (+30,9 %);

фінансова та страхова діяльність – +15,1 млрд грн (+13,5 %);

переробна промисловість – +11,3 млрд грн (+9,5 %).

«Сьогодні кожна гривня податків має особливе значення для країни. Те, що великий бізнес навіть у воєнний час працює, розвивається і збільшує сплату податків, говорить про його відповідальність і віру в майбутнє України. Завдання ДПС – бути поруч із платниками: допомагати знаходити рішення, спрощувати взаємодію та будувати відносини, засновані на довірі й партнерстві. Саме так ми можемо досягати результату разом», – додала Леся Карнаух.

Редакція PSM звертає увагу, що майже половина всіх податкових надходжень до бюджету формується саме за рахунок великих платників. Це свідчить про ключову роль великого бізнесу у фінансуванні держави під час війни, а також підкреслює важливість збереження стабільних умов для роботи підприємств, які забезпечують значну частину бюджетних доходів.

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