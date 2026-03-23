Ігор Сироватко залишає посаду CEO NovaPay

23.03.2026 16:00
Ольга Деркач

Компанія NovaPay повідомила про зміну керівництва: Ігор Сироватко завершує роботу на посаді генерального директора

Ігор Сироватко залишає посаду CEO NovaPay

Рішення ухвалили за взаємною згодою сторін після обговорення подальшого формату управління компанією на новому етапі її розвитку, про це йдеться в пресрелізі компанії.

Ігор Сироватко залишатиметься в компанії до кінця березня, щоб забезпечити передачу ключових процесів, задач та зон відповідальності команді.

Виконуючим обов’язки CEO призначено Ігоря Приходька, який раніше обіймав посаду фінансового директора (CFO) NovaPay.

У групі NOVA подякували Ігорю Сироватку за співпрацю та внесок у розвиток компанії.

«Ми вдячні Ігорю за роботу та бажаємо успіхів у подальших професійних проєктах», — зазначили в компанії.

Сам Ігор Сироватко також подякував акціонерам і команді за довіру та спільну роботу, висловивши впевненість у подальшому розвитку NovaPay.

Співвласник групи NOVA В’ячеслав Климов підкреслив, що компанія продовжує реалізацію своєї стратегії.

«Оновлена управлінська команда NovaPay продовжує працювати над реалізацією стратегії компанії по наданню найкращих фінансових послуг клієнтам», — сказав Климов.

Нагадаємо, що фінансовий сервіс NovaPay EU, що входить до групи NOVA та працює під спільним брендом із NovaPay, запустив власний фінансовий застосунок для клієнтів у Європі. Партнером NovaPay EU стала польська платіжна система Quicko. Quicko — польська національна платіжна установа, що пропонує фінтех-рішення для бізнесу та приватних користувачів: від випуску платіжних карток до створення віртуальних рахунків і гаманців. Компанія перебуває під наглядом Польського фінансового регулятора (KNF) і підтримує сучасні платіжні сервіси, зокрема Apple Pay, Google Pay і SEPA-перекази.

