Якою буде ціна Біткоїна у квітні — прогноз

23.03.2026 12:30
Ольга Деркач

Bitcoin Rainbow Chart показує широкий діапазон можливих цін для криптовалюти станом на 1 квітня 2026 року

Згідно з моделлю, діапазони оцінки Біткоїна (BTC) на цю дату варіюються від зон глибокої недооціненості до станів крайньої ринкової ейфорії.

Найнижчий рівень, позначений як «Практично розпродаж», оцінює BTC приблизно в $56 182,96, що відповідає історично заниженим значенням. Вище розташована зона «КУПУЙ!» — близько $75 695,68, за нею йде діапазон «Накопичення» на рівні приблизно $97 674,95, де довгострокові інвестори традиційно починають формувати позиції.

Далі йде рівень «Все ще дешево» — близько $126 074,98, а зона «HODL!» знаходиться біля $164 973,96, що вказує на фазу, коли історично вигідніше утримувати актив, а не активно купувати.

З подальшим зростанням ціни модель переходить у більш обережні зони: «Це вже бульбашка?» — близько $209 993,49 та «FOMO посилюється» — приблизно $268 883,67, що відображає підвищену спекулятивну активність.

На верхніх рівнях графік позначає $349 758,07 як зону «Продавай. Серйозно, ПРОДАВАЙ!», тоді як «Максимальна зона бульбашки» сягає близько $470 037,09 — це історично перегріті ринкові умови, на яких попередні цикли досягали піків.

Цікаве по темі: Якби ви інвестували $100 у Біткоїн у 2012, сьогодні стали б мільйонером

Можлива наступна ціна Біткоїна

Варто зазначити, що Bitcoin Rainbow Chart використовує логарифмічну криву зростання, щоб розподілити Біткоїн по кольорових діапазонах і показати, наскільки його ціна відхиляється від довгострокового тренду — це допомагає визначити потенційну недооціненість або переоціненість активу.

Станом на 23 березня Біткоїн торгується приблизно на рівні $68 407 і перебуває між зонами «Практично розпродаж» та «КУПУЙ!» відповідно до прогнозу моделі на початок квітня 2026 року.

Якщо ціна рухатиметься в межах історичної логіки цього індикатора, таке позиціонування свідчить, що ринок усе ще перебуває на відносно ранній стадії ширшого циклу, а не поблизу пікових значень.

З огляду на це, базовий короткостроковий сценарій на 1 квітня 2026 року передбачає перебування Біткоїна в нижньому діапазоні накопичення — приблизно між $75 000 та $100 000 за умови збереження висхідного імпульсу.

Втім, модель допускає значні коливання: BTC може як залишитися поблизу поточних рівнів, так і швидко перейти у вищі діапазони залежно від макроекономічних умов, попиту та загального настрою на крипторинку.

Якою буде ціна XRP у квітні — прогноз

Шахраї створили на блокчейні Tron фейковий токен ФБР

Ціна Біткоїна може впасти до $52 500

Джерело: Finbold.

Новини по темі
Якби ви інвестували $100 у Біткоїн у 2012, сьогодні стали б мільйонером 22.03.2026

Якби ви інвестували $100 у Біткоїн у 2012, сьогодні стали б мільйонером
Ціна Біткоїна може впасти до $52 500 19.03.2026

Ціна Біткоїна може впасти до $52 500
Біткоїн опустився до $70 000 на тлі рішення ФРС щодо процентої ставки 19.03.2026

Біткоїн опустився до $70 000 на тлі рішення ФРС щодо процентої ставки
Кійосакі спрогнозував ціну Біткоїна після «найбільшої бульбашки в історії» 17.03.2026

Кійосакі спрогнозував ціну Біткоїна після «найбільшої бульбашки в історії»
Кійосакі визнав, що може помилятися щодо Біткоїна 16.03.2026

Кійосакі визнав, що може помилятися щодо Біткоїна
На Біткоїн очікує ще п’ять місяців сильного падіння 12.03.2026

На Біткоїн очікує ще п’ять місяців сильного падіння

Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

Останні новини
Сьогодні  14:00

POS-термінал за 23 хвилини: в Україні з’явилося нове еквайрингове рішення

 Сьогодні  13:40

Український стартап залучив €25 000 інвестицій

 Сьогодні  12:30

Якою буде ціна Біткоїна у квітні — прогноз

 Сьогодні  11:20

2 акції, на які інвесторам варто звернути увагу

 Сьогодні  10:10

НБУ запровадить тарифи на послуги BankID

 22.03.2026  14:30

lifecell підвищує ціни на бюджетний тариф

 22.03.2026  11:30

Якби ви інвестували $100 у Біткоїн у 2012, сьогодні стали б мільйонером

 Всі новини
