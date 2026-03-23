Якою буде ціна Біткоїна у квітні — прогноз

Bitcoin Rainbow Chart показує широкий діапазон можливих цін для криптовалюти станом на 1 квітня 2026 року

Згідно з моделлю, діапазони оцінки Біткоїна (BTC) на цю дату варіюються від зон глибокої недооціненості до станів крайньої ринкової ейфорії.

Найнижчий рівень, позначений як «Практично розпродаж», оцінює BTC приблизно в $56 182,96, що відповідає історично заниженим значенням. Вище розташована зона «КУПУЙ!» — близько $75 695,68, за нею йде діапазон «Накопичення» на рівні приблизно $97 674,95, де довгострокові інвестори традиційно починають формувати позиції.

Далі йде рівень «Все ще дешево» — близько $126 074,98, а зона «HODL!» знаходиться біля $164 973,96, що вказує на фазу, коли історично вигідніше утримувати актив, а не активно купувати.

З подальшим зростанням ціни модель переходить у більш обережні зони: «Це вже бульбашка?» — близько $209 993,49 та «FOMO посилюється» — приблизно $268 883,67, що відображає підвищену спекулятивну активність.

На верхніх рівнях графік позначає $349 758,07 як зону «Продавай. Серйозно, ПРОДАВАЙ!», тоді як «Максимальна зона бульбашки» сягає близько $470 037,09 — це історично перегріті ринкові умови, на яких попередні цикли досягали піків.

Можлива наступна ціна Біткоїна

Варто зазначити, що Bitcoin Rainbow Chart використовує логарифмічну криву зростання, щоб розподілити Біткоїн по кольорових діапазонах і показати, наскільки його ціна відхиляється від довгострокового тренду — це допомагає визначити потенційну недооціненість або переоціненість активу.

Станом на 23 березня Біткоїн торгується приблизно на рівні $68 407 і перебуває між зонами «Практично розпродаж» та «КУПУЙ!» відповідно до прогнозу моделі на початок квітня 2026 року.

Якщо ціна рухатиметься в межах історичної логіки цього індикатора, таке позиціонування свідчить, що ринок усе ще перебуває на відносно ранній стадії ширшого циклу, а не поблизу пікових значень.

З огляду на це, базовий короткостроковий сценарій на 1 квітня 2026 року передбачає перебування Біткоїна в нижньому діапазоні накопичення — приблизно між $75 000 та $100 000 за умови збереження висхідного імпульсу.

Втім, модель допускає значні коливання: BTC може як залишитися поблизу поточних рівнів, так і швидко перейти у вищі діапазони залежно від макроекономічних умов, попиту та загального настрою на крипторинку.

Джерело: Finbold.