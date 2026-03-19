Ціна Біткоїна може впасти до $52 500

Біткоїн (BTC) станом на 19 березня сформував потужний сигнал до продажу після триденного поступового зниження і на момент написання матеріалу торгувався близько $70,1 тис.

З точки зору технічного аналізу, ціна BTC може формувати ведмежу модель із цільовим рівнем $52 500. Йдеться про багатотижневий висхідний клин, за оцінкою технічного аналітика Акселя Кібара.

Середньостроковий ведмежий прогноз для Біткоїна виглядає виразним навіть на тлі рекордного попиту з боку інституційних інвесторів від початку року, зокрема Strategy Inc.

Значний інституційний попит на BTC забезпечили інвестори зі США, свідчить аналіз CryptoQuant. Зокрема, показник Coinbase premium gap протягом останніх тижнів залишався позитивним, що вказує на стабільний попит з боку американських інвесторів.

Bitcoin long squeeze на підході

Попри активне накопичення Біткоїна інституційними інвесторами в поточному ціновому діапазоні, технічний аналіз вказує на можливий long squeeze (це ситуація на ринку, коли ціна активу різко падає і змушує трейдерів із відкритими лонг-позиціями — ставками на зростання — масово їх закривати.).

Значні обсяги купівлі BTC через спотові інвестиції можуть виявитися пасткою для «биків» на ринках із кредитним плечем.

За останні чотири тижні відкритий інтерес (Open Interest, OI) — загальна кількість відкритих ф’ючерсних або опціонних контрактів — зріс більш ніж на $12,9 млрд і досяг приблизно $108,4 млрд на момент публікації, за даними CoinGlass.

Водночас ставка фінансування BTC — комісія, яку встановлюють криптобіржі для балансування ціни безстрокових контрактів і базового активу — у четвер знову стала негативною, що підтверджує ризик можливої капітуляції попереду.

Яка ширша картина для ціни BTC

Нинішня багатотижнева консолідація ціни BTC, ймовірно, завершиться подібно до дна ведмежого ринку 2022 року, вважає аналітик ФранкАФеттер.

За його словами, ціна BTC вже близька до дна ведмежого ринку, однак перед відновленням може знизитися до нижньої межі діапазону нижче $55 тис., після чого зрости до $151 тис. на тлі ефекту повернення до середнього значення.

За матеріалами finbold.com.