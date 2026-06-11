НБУ назвав можливі терміни IPO ПриватБанку

Національний банк України опрацьовує сценарій первинного публічного розміщення акцій ПриватБанку (IPO), яке може відбутися вже у 2027 році. Одним із можливих майданчиків для лістингу розглядаються фондові біржі України або Польщі

Про це в коментарі Business Insider Polska розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник, пише Forbes.

За словами посадовця, регулятор має намір протестувати механізм IPO на найбільш успішних державних банках, а ПриватБанк є одним із пріоритетних кандидатів для такого кроку.

Також Олійник повідомив, що в планах держави залишається продаж Укргазбанку та Сенс Банку. Їхню приватизацію планують реалізувати протягом 2026-2027 років. За його словами, уряд зацікавлений у максимально швидкому проведенні угод, водночас розраховуючи отримати за активи справедливу ринкову оцінку.

Інтерес до українських держбанків уже демонструють фінансові установи з Європейського Союзу. Як зазначив представник НБУ, один із великих європейських банків уже залучив інвестиційного радника, який допомагає підготувати потенційну пропозицію щодо придбання активу.

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У Нацбанку припускають, що ключовими претендентами на купівлю державних банків можуть стати саме міжнародні інвестори. Однією з причин є значний обсяг необхідного капіталу — для придбання таких установ потенційним покупцям знадобиться близько €200-300 млн. Водночас регулятор очікує, що ринкова оцінка банків перевищуватиме їхню балансову вартість приблизно у 1,5 раза.

Раніше, у травні, керівництво ПриватБанку повідомляло про вивчення можливостей виходу на європейські ринки. Наразі на Варшавській фондовій біржі вже представлені кілька українських компаній, серед яких Астарта, ІМК, KSG Agro, Агротон та Milkiland.

За підсумками 2025 року ПриватБанк наростив прибуток до оподаткування на 8,4%, досягнувши 88 млрд грн. Водночас чистий прибуток банку скоротився на 27,7% і становив 29,1 млрд грн.

У січні-березні 2026 року фінансова установа продовжила демонструвати позитивну динаміку. Прибуток до оподаткування за перший квартал сягнув 25,9 млрд грн, що на 17% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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