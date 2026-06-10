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Нова пошта готується придбати банк: що відомо

10.06.2026 15:34
Микола Деркач

Група компаній NOVA, до якої входить Нова пошта, веде переговори щодо придбання БТА Банку та планує створити на його базі перший в Україні банк фінансової інклюзії. За даними джерел на фінансовому ринку та в Національному банку, угоду можуть завершити до кінця літа 2026 року

Нова пошта готується придбати банк: що відомо

Фото: bank.gov.ua

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

У Нацбанку підтвердили, що Нова пошта зацікавлена у здійсненні банківської діяльності та веде консультації з регулятором щодо отримання статусу банку фінансової інклюзії. Водночас офіційні документи на придбання банку до НБУ поки не надходили.

Банк фінансової інклюзії — новий тип установ, передбачений законодавством, яке набуде чинності наприкінці червня. Такі банки зможуть надавати більшість базових фінансових послуг, однак матимуть обмеження на кредитування великого бізнесу та окремі види інвестиційної діяльності. Основна мета моделі — розширити доступ населення до банківських сервісів, зокрема у віддалених та прифронтових громадах.

За інформацією співрозмовників видання, Нова пошта планує спочатку придбати банк із повноцінною ліцензією, а після завершення угоди переоформити його на формат банку фінансової інклюзії. Така можливість передбачена новим законодавством.

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БТА Банк є найменшим банком України за розміром активів. Станом на 1 травня 2026 року його активи становили 294,9 млн грн, а капітал — 204,3 млн грн. Банк має лише одне відділення в Києві та належить казахстанському бізнесмену Кенесу Ракішеву через фінансову групу Fincraft Group.

Наразі фінансові сервіси групи зосереджені в NovaPay, яка випускає платіжні картки, обслуговує рахунки підприємців, займається еквайрингом та кредитуванням. Отримання банківської ліцензії дозволить компанії розширити перелік послуг, зокрема запустити депозитні продукти, а також ефективніше управляти власною ліквідністю.

За даними джерел Економічної правди, сторони вже підписали меморандум про майбутню угоду. Після запуску банку фінансової інклюзії Нова пошта може продовжити розвиток банківського напряму та в перспективі претендувати на повноцінну банківську ліцензію. Співрозмовник видання в НБУ стверджує, що компанія має амбіцію увійти до п’ятірки найбільших банків України за кількістю клієнтів.

У Новій пошті офіційно не коментують можливу купівлю банку. У компанії зазначили, що більше інформації щодо проєкту може з’явитися наприкінці літа.

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Рубрики: БанкиНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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