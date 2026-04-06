close-btn
PaySpaceMagazine

Нова пошта підвищує тарифи на доставку

06.04.2026 10:10
Ольга Деркач

Нова пошта оголосила про підвищення тарифів на доставку. Нові ціни почнуть діяти з 13 квітня 2026 року. У компанії пояснюють рішення необхідністю адаптувати вартість послуг до поточних економічних умов і зберегти якість сервісу

Фото: freepik.com

За словами оператора, ринкова ситуація суттєво змінилася. Зросло операційне навантаження через підвищення вартості життя, нестабільність на світовому енергетичному ринку та подорожчання пального. Додатково вплинули витрати на послуги партнерів — зокрема зв’язок та електроенергію.

У компанії наголошують, що попри зростання витрат продовжують інвестувати в безпеку посилок, стабільність мережі та операцій. Також проводиться індексація зарплат працівників, щоб підтримувати рівень обслуговування.

Які послуги залишаються без змін

Частина сервісів не змінить вартості. Йдеться про зберігання посилок у відділеннях, послугу «Пункт передачі», доплату за відправлення із сіл та селищ, а також пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) відправлень.

Крім того, безплатними залишаються пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісія за оголошену цінність до 500 грн.

Нові тарифи на доставку

З 13 квітня змінюється вартість низки послуг. Доставка документів по місту коштуватиме 70 грн, по Україні — 80 грн. У тариф уже включено фірмовий картонний конверт.

Для посилок до 30 кг передбачене безкоштовне пакування у фірмовий пакет для відправлень вагою від 0,5 кг до 4 кг.

Тарифи по місту становитимуть:

  • до 2 кг — 70 грн;
  • до 10 кг — 115 грн;
  • до 30 кг — 180 грн;

Доставка по Україні:

  • до 2 кг — 90 грн;
  • до 10 кг — 135 грн;
  • до 30 кг — 200 грн;

Для вантажів понад 30 кг діятимуть окремі розцінки: у межах міста — 7 грн за кг, по Україні — від 11 грн за кг залежно від тарифної зони.

У Новій пошті підкреслюють, що перегляд тарифів дозволить і надалі забезпечувати швидкість доставки та стабільність сервісу, до яких звикли клієнти.

Джерело: Нова пошта.

Рубрики: ГрошіНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.