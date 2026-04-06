Нова пошта підвищує тарифи на доставку

Нова пошта оголосила про підвищення тарифів на доставку. Нові ціни почнуть діяти з 13 квітня 2026 року. У компанії пояснюють рішення необхідністю адаптувати вартість послуг до поточних економічних умов і зберегти якість сервісу

За словами оператора, ринкова ситуація суттєво змінилася. Зросло операційне навантаження через підвищення вартості життя, нестабільність на світовому енергетичному ринку та подорожчання пального. Додатково вплинули витрати на послуги партнерів — зокрема зв’язок та електроенергію.

У компанії наголошують, що попри зростання витрат продовжують інвестувати в безпеку посилок, стабільність мережі та операцій. Також проводиться індексація зарплат працівників, щоб підтримувати рівень обслуговування.

Які послуги залишаються без змін

Частина сервісів не змінить вартості. Йдеться про зберігання посилок у відділеннях, послугу «Пункт передачі», доплату за відправлення із сіл та селищ, а також пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) відправлень.

Крім того, безплатними залишаються пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісія за оголошену цінність до 500 грн.

Нові тарифи на доставку

З 13 квітня змінюється вартість низки послуг. Доставка документів по місту коштуватиме 70 грн, по Україні — 80 грн. У тариф уже включено фірмовий картонний конверт.

Для посилок до 30 кг передбачене безкоштовне пакування у фірмовий пакет для відправлень вагою від 0,5 кг до 4 кг.

Тарифи по місту становитимуть:

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 115 грн;

до 30 кг — 180 грн;

Доставка по Україні:

до 2 кг — 90 грн;

до 10 кг — 135 грн;

до 30 кг — 200 грн;

Для вантажів понад 30 кг діятимуть окремі розцінки: у межах міста — 7 грн за кг, по Україні — від 11 грн за кг залежно від тарифної зони.

У Новій пошті підкреслюють, що перегляд тарифів дозволить і надалі забезпечувати швидкість доставки та стабільність сервісу, до яких звикли клієнти.

Джерело: Нова пошта.